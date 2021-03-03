شوف عروض بنده السعودية تخفيضات 60% لمدة 4 أيام

عروض بنده السعودية هايبر بنده تقدم عروض وخصومات كل أسبوع، يعد هايبر ماركت بنده من افضل المحلات التي تقدم عروض مختلفة من حيث الطعام ومنتجات المخبز واللحوم والخضروات والفواكه الطازجة وغيرها الكثير، لأنه يوجد العديد من الفروع في المملكه العربيه السعودية تتوفر عروض وخصومات كبيرة في جميع فروع هايبر بنده في المملكة العربية السعودية.

عروض بنده الأسبوعية

خصومات بنده اليوم على منتجات الألبان الأعلى جودة من بنده:

تخفيضات بنده اليوم سعر الكيلو جرام من صدر حبش مدخن حلواني وصل إلى 94.95 ريال سعودي بدلاً من 114.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية مرتديلا دجاج سادة حلواني أخوان، سعر الكيلو جرام فقط 37.95 ريال سعودي بدلاً من 49.90 ريال سعودي.

مرتديلا دجاج سادة حلواني أخوان، سعر الكيلو جرام فقط 37.95 ريال سعودي بدلاً من 49.90 ريال سعودي. خصومات بنده جبن رومي هيلثي فود، سعر الكيلو جرام فقط 32.95 ريال سعودي بدلاً من 49.25 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم جبن قليل الدسم هايلاند قريش، بسعر 18.95 ريال سعودي للكيلو جرام بدلاً من 22.75 ريال سعودي.

جبن قليل الدسم هايلاند قريش، بسعر 18.95 ريال سعودي للكيلو جرام بدلاً من 22.75 ريال سعودي. مربى التوت الشامي/ فراولة/ المشمش الطبيعي شهد، فقط بسعر 13.95 ريال سعودي للكيلو جرام بدلاً من 21.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الأسبوعية

تنزيلات بنده على جبنه موزاريلا فرسانا، بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو جرام بدلاً من 41.50 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية وصل سعر كيلو جرام من خليط الزبد غير المملحة الإماراتي إلى 8.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي.

وصل سعر كيلو جرام من خليط الزبد غير المملحة الإماراتي إلى 8.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي. خصومات بنده جبن إسكندراني عمارة، فقط بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده جبن فيتا السعودية، فقط بسعر 11.95 ريال سعودي للكيلو جرام بدلاً من 17.25ريال سعودي.

جبنه فيتا غنم فالبريسو، فقط بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو جرام بدلاً من 62.25 ريال سعودي.

جبن أبيض دوبل كريم/ فيتا/ دمياطي دومتي، فقط بسعر 11.95 ريال سعودي للكيلو جرام.