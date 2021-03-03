شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 70% أقوى عروض السعودية

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عروض العثيم الأسبوعية تأمل شركة عبدالله العثيم للتسويق تثقيف العملاء حول مختلف القضايا البيئية والاجتماعية والصحية من خلال إطلاق العديد من البرامج الدعائية، وذلك للعب دور اجتماعي للعملاء، لأن العملاء هم الشركاء الأساسيون للنظام الناجح، ومن الأمثلة على هذه البرامج: أبرم مركز العثيم للشفافية شراكة مع الجمعية العربية السعودية لمكافحة التدخين (سوق عبد الله العثيم فرع السويدي) لوضع معقمات الأيدي وغيرها من المعقمات في الفروع لمكافحة انتشار الفيروس المنتشر وبرامج أخرى. عروض العثيم السعودية خصومات أسواق العثيم على منتجات السوبر ماركت من العثيم: تخفيضات العثيم اليوم فقط من العثيم شيبس ليز، عدد 14× 21 جرام، فقط بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.63 ريال سعودي.

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