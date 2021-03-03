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عمر شويل - جدة كم باقي على شهر رمضان 2021 سؤال يهم المسلمين في مختلف أنحاء العالم حتى يتمكنوا من الاستعداد لهذا الشهر الفضيل لما يتميز به من طقوس دينية رائعة ينتظرها المسلمين للإكثار والتسابق في زيادة الطاعات والتقرب إلى الله والتزاور والتراحم وسوف نتناول خلال السطور التالية موعد قدوم هذا الشهر الفضيل هذا العام وللمزيد من المعلومات عنه.

كم باقي على شهر رمضان 2021

يترقب المسلمون في شتى بقاع الأرض قدوم شهر الخير والبركة شهر رمضان، حيث يضاعف المولى عز وجل الحسنات على كثير من العبادات، ويعتق الكثير من الصائمين المتعبدين في هذا الشهر من نار جهنم، وتعددت حديثا طرق التعرف على موعد ولادة القمر وبداية الشهور الهجرية فلكياً من خلال العديد من التطبيقات والهيئات العلمية والكثير من الحسابات.

ولكن لا يزال المسلمون يتبعون الطريقة الشرعية المتبعة في استطلاع ظهور هلال شهر رمضان الكريم من خلال رؤيته بالعين المجردة والاعتماد الرئيسي عليها، وتبدأ كافة الهيئات الشرعية الإسلامية في كافة الدول الإسلامية في استطلاع خلال شهر رمضان المعظم لعام ١٤٤٢ ه‍ـ في الحادي عشر من شهر أبريل ٢٠٢١ وهو اليوم الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان ١٤٤٢ حيث:

في حالة ثبوت رؤية الهلال تكون بداية شهر رمضان في يوم الثاني عشر من أبريل ٢٠٢١.

أما في حالة تعذر رؤية الهلال يكون يوم الثالث عشر من أبريل ٢٠٢١ هو غرة شهر رمضان الكريم.

بداية العد التنازلي لشهر رمضان ١٤٤٢ه‍

تتقلص الفترة الزمنية المتبقية تدريجياً لحلول شهر رمضان الكريم ليعم علينا بالخير والبركة حيث يبدأ الصيام يوم ١٢ أو ١٣ أبريل لعام ٢٠٢١م حسب رؤية الهلال ويتوقع العلماء أن يكون شهر رمضان لهذا العام ٢٩ يوم، حيث يكون موعد عيد الفطر ١٤٤٢ه‍ فلكيا في يوم الخميس الموافق الثالث عشر من مايو ٢٠٢١ أعاده الله على كافة المسلمين بالخير والبركة.

ما فضل شهر رمضان الكريم؟

يعتبر شهر رمضان هو الشهر التاسع من الشهور الهجرية التي أمرنا الله بالصيام والتعبد بها بالنوافل مثل قيام الليل والزكاة والتصدق على الفقراء وينال من يصوم شهر رمضان ويحسن والعبادة فيه على رضا المولى لما يتميز به صوم رمضان من مميزات منها

يرفع الله الصائمين لشهر رمضان درجات ويخصص لهم باب مخصص لهم لدخول الجنة يسمى باب الريان.

يحبس الله تعالى الشياطين في شهر رمضان ويسلسلهم حتى يمنع وساوسهم للمؤمنين ليزيدوا من حسناتهم في هذا الشهر.

تحتوي شهر رمضان على ليلة القدر وهي ليلة عظيمة تتضاعف فيها الحسنات وتقبل فيها الدعوات وعبادتها تضاهي عبادة ألف شهر.

جعل الله دعوة الصائم لا ترد مما يزيد من المغفرة والتوبة في شهر رمضان مع دعاء الصائمين فيه.

خصص الله فئة من الصائمين المخلصين في العبادة بالعتق من النار في نهاية هذا الشهر الكريم.

أنزل القرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل في ليلة القدر مما يزيد من مكانته بين الشهور ويجعله شهرا للهدى والمغفرة وزيادة الطاعات حيث يستغله الصائمين لتطهير ذنوبهم وغسل خطاياهم.

وهنا نكون قد انتهينا هلال مقالنا عن مناقشة كم تبقى على شهر رمضان ٢٠٢١ كما ذكرنا الموعد الفلكي لبدايته وموعد عيد الفطر فضلا عن الحديث عن فضل شهر رمضان المعظم.