شحن شدات لعبة ببجي اسهل طريقة للشحن مضمونة 100%

شحن شدات لعبة ببجي، يرغب العديد في التعرف على طريقة شحن شدات لعبة ببجي للتمتع بالمميزات المتواجدة داخل اللعبة، نظراً لأن الشدات تمكنا من شراء الملابس الجديدة والأسلحة التي تساعدنا في الفوز ولذلك فنحن سنذكر لكم في هذا المقال طريقة شحن الشدات.

شدات لعبة ببجي

لعبة Player Unknown’s Battlegrounds التي يطلق عليها PUB تعتبر من أفضل الألعاب القتالية التي ظهرت في بلدات العالم، حيث أن اللعبة ضمت الكثير من العناصر الواقعية على سبيل المثال المؤثرات ذات الأبعاد الثلاثية، واللاعبون يرغبون في التعرف على طريقة جيدة لشحن شدات لعبة ببجي من أجل الحصول على العديد من الأدوات التي تساعدهم على القتال، والطريقة هي:

في البداية يتم الذهاب إلى الموقع الخاص بشحن شدات ببجي من هذا الرابط. يتم النقر على لعبة ببجي الموجودة داخل الصفحة الرئيسية. عليكم باختيار فئة الشدات التي ترغب بشرائها، وبعد ذلك يتم كتابة رمز الأي دي الخاص بك. الضغط على كلمة “حسناً” من ثم اختيار Pay By Mobile. وبعد ذلك يتم تحديد كمية الشدات التي ترغب بها، ثم قم بالضغط على ادفع الآن. يتم اتباع كافة التعليمات الظاهرة أمامك على الشاشة، من أجل إتمام عملية الدفع. وفي النهاية يتم استلام الشدات من خلال الإيميل المتواجدة باللعبة.

أسعار شحن الشدات

60+3 شدة بلغت 3.69 ريال سعودي. 300+40 شدة بلغت17.99 ريال سعودي. 600+90 شدة بلغت 36.99 ريال سعودي.

شحن شدات ببجي مجاناً

يوجد عدد من المواقع التي تقدم خدمة شحن شدات ببجي، ولكن أغلب هذه المواقع غير مجاني، ويجهل الكثير من اللاعبين طريقة شحن الشدات بشكل مجاني وعبر موقع مضمون، ذلك الأمر يتم من خلال مجموعة من الخطوات تتمثل في:

يقوم اللاعب أولاً بفتح موقع midasbusy وبعد فتح الموقع يتم البحث عن لعبة ببجي موبايل. يقوم اللاعب بتحديد دولته ثم يقوم بإدخال رمز الأي دي الخاص به، هذا الرمز ضروري لنقل الشدات فيما بعد. يقوم اللاعب بالموافقة على كافة التعليمات التي يتم عرضها من قبل الموقع، وأيضاً يقوم بتحديد وسيلة الدفع المناسبة. يقوم اللاعب بكتابة عدد الشدات التي يرغب في تحويلها إلى حسابه ثم الضغط على تم.