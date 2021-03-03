خطوات تحميل لعبة فورت نايت علي اجهزة الاندرويد خطوه بخطوه

خطوات تحميل لعبة فورت نايت، في عام 2017م قامت شركة Epic Games بإطلاق لعبة فورت نايت، ومنذ إطلاقها شهدت اللعبة انتشاراً كبيراً بين أنحاء العالم فاللعبة من أفضل الألعاب القتالية ويمكننا تحميلها على الأجهزة المختلفة سواء كان أجهزة الكمبيوتر أو البلاي ستيشن والهواتف الاندرويد أو الآيفون.

خطوات تحميل لعبة فورت نايت على الاندرويد

الكثير من مستخدمي هواتف الاندرويد يفضلون تحميل لعبة فورت نايت على الهواتف الذكية، فاللعبة من الألعاب التي تقضي على وقت الفراغ، وسنذكر لكم في الآتي خطوات تحميل لعبة فورت نايت على هذا النوع من الجولات:

عليكم بالذهاب إلى الصفحة الخاصة بلعبة فورت نايت من هذا الرابط.

يتم النقر على أيقونة التحميل لعبة فورت نايت.

انتظر قليلاً حتى ينتهي المتصفح من تحميل لعبة فورت نايت، وبعد ذلك يتم تشغيل ملف APK.

عليكم بإتباع كافة التعليمات للانتهاء من عملية تنصيب لعبة فورت نايت يدوياً.

وفي النهاية يتم الذهاب إلى القائمة الخاصة بالتطبيقات، والبدء في تشغيل لعبة فورت نايت فوراً.

طريقة تحميل اللعبة من مثبت فورت نايت

الذهاب إلى الصفحة الخاصة بلعبة فورت نايت من هذا الرابط.

النقر على تحميل ” Epic Games App”، وبعد ذلك عليكم بالموافقة على تحميل الملف لعبة فورت نايت وانتظر قليلاً لإتمام عملية التحميل.

وبعد ذلك عليكم بتشغيل الملف السابق، من أجل تنصيب المثبت يدوياً.

يتم تشغيل Epic Games، والنقر على “تحميل لعبة فورت نايت“.

انتظر قليلاً لتحميل لعبة فورت نايت، وسوف تنصب بشكل تلقائي.

وفي النهاية يتم تشغيل لعبة فورت نايت على الاندرويد بعد عملية التنصيب فوراً.