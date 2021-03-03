منيو ماك الجديد في السعودية 2021 بعروض كثيرة اختر وجبتك المناسبة

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عمر شويل - جدة منيو ماك الجديد في السعودية 2021 يضم العديد من الوجبات السريعة، وتتعدد فروع ماكدونالدز في السعودية بمختلف المدن، حيث أن ماكدونالدز من المطاعم العالمية التى يثق الكثيرون بتناول وجباتهم من خلاله، سلسلة مطاعم ماكدونالدز تابعة لشركة أغذية ووجبات سريعة أمريكية تأسست في 15 مايو 1940م، وتنتشر فروع ماك في كل مكان في العالم إلى أن وصلت إلى 30 ألف فرع ماك في أكثر من 120 دولة.

منيو ماك الجديد في السعودية 2021

منيو ماك الجديد في السعودية 2021 يوميًا يتساءل عنه العديد من المقيمين والمواطنين في المملكة سواؤء كانوا كبار أو أطفال فالجميع يفضل تناول وجبات ماكدونالدز عن غيره من المطاعم الأخري، بالإضافة إلى وجبات ماك للأطفال وكذلك مشروبات ماك وآيس كريم ماكدونالدز بأطعمته المختلفة، وتنتشر فروع ماك في السعودية بما يسهل على الأشخاص اختيار الفرع الأنسب لهم.

خدمة توصيل ماك في السعودية

توفر سلسلة مطاعم ماكدونالدز في السعودية خدمة توصيل ماك في مختلف الفروع وإمكانية طلب الوجبات لتشمل التالي:

تسجيل الدخول إلى موقع ماكدونالدز السعودية

الضغط على اطلب الآن.

حدد العنوان.

اختر طلب جديد.

حدد الوجبة المطلوبة.

اختر طريقة إنهاء الطلب.

يصل الطلب في الموعد المحدد.

رقم ماك في السعودية للتوصيل 8001212345 لطلب الوجبات السريعة.

التواصل على رقم ماك الموحد 920006200.

أسعار وجبات ماكدونالدز

تتباين أسعار وجبات ماك الجديد في السعودية 2021 حسب الحجم وأنواع وجبات ماكدونالدز على النحو التالي:

الوجبة السعر

ميني آسيوي 14 ريال

ماك راب تشيكن 12 ريال

ماك راب تشيكن سبايسي 12 ريال

ساندوتش ميني آسيوي 8 ريال

ساندوتش ماك راب 8 ريال

ساندوتش ماك راب سبايسي 8 ريال

علبة المشاركة دجاج 59 ريا

علبة المشاركة لحم 59 ريال

علبة مشاركة مكس 59 ريال

فطيرة الكاسترد بالفراولة 4 ريال

ماك فلوري سنيكرز 9 ريال

وجبة كلوب هاوس 26 ريال

وجبة مكسيكانو 26 ريال

وجبة المشروم 26 ريال

وجبه بيك ماك لحم 18 ريال

وجبة ماك جراند تشيكن سبيشال 23 ريال

وجبة جراند تشيكن حار 23 ريال

وجبة جراند تشيكن ديلوكس أو وجبة ماك بيج تايستي 23 ريال

وجبة كوارتر باوندر بالجبنة 20 ريال

وجبة ماك رويال 21 ريال

وجبة بيج ماك دجاج 20 ريال

وجبات ماك ماك تشكن 18 ريال

وجبة سبايسي ماك تشكن 20 ريال

وجبات ماك عربي تشيكن 21 ريال

وجبة تشيكن ماك ناجت 9 قطع 20 ريال

وجبة ماك فيليه سمك 17 ريال

وجبة دبل تشيز برجر 17 ريال

ساندوتش كلوب هاوس أو مكسيكانو أو المشروم 19 ريال

وجبات ماك ساندوتش جراند تشيكن سبيشال 16 ريال

ساندوتش جراند تشيكن حار 16 ريال

ساندوتش لتل تايستي دجاج 8 ريال

ساندوتش جراند تشيكن ديلوكس أو بيج تايستي 16 ريال

ساندوتش كوارتر باوندر بالجبنة 13 ريال

ساندوتش ماك رويال 14 ريال

ساندوتش ماك عربي تشيكن 14 ريال

ساندوتش دبل تشيز برجر 7 ريال

ساندوتش تشيكن برجر 5 ريال

ساندوتش تشيز برجر أو بيف برجر 4 ريال

سلطه سيزر بالدجاج 18 ريال

وجبات ماك بطاطس 4 ريال

أسعار مشروبات ماكدونالدز

تقدم مطاعم ماكدونالدز العديد من المشروبات التى يفضلها المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بداية من المياه والعصائر والمياه الغازية، وتشمل أسعارها التالي:

المشروب السعر كوكاكولا 5 ريال فانتا برتقال 5 ريال سبرايت 5 ريال عصير تفاح 7 ريال عصير برتقال 7 ريال حليب بالفانيلا أو الشوكولا 5 ريال مياه 3 ريال

أسعار وجبات الأطفال في ماك

الوجبة السعر وجبة أطفال بيف برجر لحم 13 ريال وجبه أطفال تشيز برجر 15 ريال وجبه أطفال 4 قطع تشكن ناجت 16 ريال وجبه أطفال تشكن برجر 16 ريال