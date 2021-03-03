تردد قناة الكأس القطرية، من المعروف أن العالم كله يُحب مشاهدة كرة القدم، وذلك لأنها لعبة تروح عن النفس وتمتع مشاهديها، خاصة الكرة الأوروبية، ومن هذه القنوات المشهورة قناة الكأس القطرية، حيث يعود تاريخ إنشاء القناة لعام 2006 وكانت تُسمى في ذلك الوقت قناة الدوري والكأس، ولما ذاع صيتها في الدوحة ممُتدة لجميع الدول العربية والآسيوية، عن طريق إذاعتها لجميع مباريات الدوريات الخليجية بالإضافة إلى البطولات الآسيوية، تم إطلاق مجموعة من القنوات التي تتبعها لتُقدم الرياضات المُختلفة التي تُرفه عن الناس على مدار ال24 ساعة، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم للأندية، حتى تم تغيير اسمها لمجموعة قنوات الكأس الرياضية، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال السطور القادمة تردد قناة الكأس 2021 على القمر الصناعي نايل سات.

قناة الكأس القطرية 2021

تردد اسم قناة الكأس القطرية في الفترة الماضية على نطاق كبير، وخاصة بعد إذاعته لبطولة كأس العالم للأندية، والتي كان يشارك فيها النادي الأهلي، وكانت بداية انطلاق البطولة بفوز النادي الأهلي على الدحيل القطري بهدف مُقابل لاشئ أحرزه اللاعب حسين الشحات، ثم في الدور نصف النهائي التقى المارد الأحمر مع نادي بايرن ميونخ الألماني وانتهت بخسارة النادي الأهلي بهدفين مُقابل لا شئ، ثم لعب النادي الأهلي على المركز الثالث والرابع وانتهت بفوزه على نادي بالميراس بطل أمريكا الجنوبية بضربات الترجيح، وحصد المارد الأحمر المركز الثالث بميدالية برونزية، وفاز بايرن ميونخ في نهاية المطاف بكأس العالم للأندية.

تردد قناة الكأس 2021 على النايل سات

يمكنكم الآن استقبال قناة الكأس من خلال ادخال الترددات التالية عبر أجهزة استقبال البث الخاصة بكم ومن خلال القمر الصناعي نايل سات

التردد:- 12245

معدل الترميز:- 27500

الاستقطاب:- عمودي

معامل تصحيح الخطأ:- 3/4