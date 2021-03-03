نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اخر عروض العثيم الأسبوعية 3 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم في هذا الموضوع آخر عروض العثيم الأسبوعية وكافة هذه العروض تبدأ من اليوم الأربعاء 3 مارس وتنتهي في يوم 9 مارس وهي من أقوى العروض التي توفرها أسواق العثيم في كافة فروعها في المملكة العربية السعودية وتقدم أسواق العثيم مهرجان عروض أقل الأسعار والذي يضم كافة مستلزمات المنزل وكل ما تحتاجه في المنزل بأقل الأسعار وأقوى الخصومات.

اخر عروض العثيم الأسبوعية

تضم عروض العثيم بصفحة واحدة الكثير من المنتجات والمعلبات وجميع أنواع اللحوم التي دائما ما توفرها أسواق العثيم ضمن مجلة عروضها فهي من المنتجات الهامة التي يقوم بشرائها الكثير بشكل مستمر لذلك توفر أسواق عبد الله العثيم خصومات كبيرة على اللحوم بأنواع المختلفة، وأيضا جميع أنواع الجبن والمكسرات والتوابل وكل شيء تحتاجه يمكنك الاستفادة من نسبة خصم مميزة عليه، وجميع هذة العروض التي نوفرها لكم هي العروض الاسبوعية والتي تستمر حتي يوم 9 مارس.

عروض العثيم للجوالات

جوال تكنو ك اي 5 ك بسعر 349 ريال.

جوال تكنو كي إي 5 جي بسعر 402 ريال.

جوال هون 9 اكس 128 جيجا بسعر 934 ريال.

جوال نوكيا بسعر 175 ريال.

تشمل عروض العثيم على الشاشات الكثير من التخفيضات وتوفر أسواق العثيم عروض مميزة على عدد كبير من الشاشات المميزة بأنواع وأحجام مختلفة ويمكنك الاستفادة من أقوى الخصومات المتواجدة علي الشاشات.

تضم عروض العثيم الطازجة عروض مميزة للغاية على كافة أنواع الخضروات والفواكه الطازجة التي يمكنك الاستفادة منها والحصول على الخضروات والفواكه التي تحتاجها بكميات كبيرة والاستفادة من نسبة الخصم الرائعة التي توفرها أسواق العثيم.