شوف عروض بنده السعودية أوفر تخفيضات مذهلة لهذا الاسبوع

عروض بنده السعودية أوفر تخفيضات مذهلة لهذا الأسبوع على أسعار المنتجات المختارة في عروض بنده الاسبوعية، حيث يقدم هايبر بنده Hyper Panda لعملائه تخفيضات حصرية وخصومات مذهلة على بعض المنتجات المعروضة في نشرة العروض الاسبوعية الخاصة بـ هايبر بنده السعودية، وتشمل العروض على عبوة ترويجية على زيت مازولا دوار الشمس (2 × 1.5 لتر) بسعر خاص 19.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي، عبوة كبيرة 13 كيلو سكر ناعم من الأسرة بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 41.95 ريال سعودي، عرض خاص على 2 كرتون حليب نادك طويل الأجل (12 × 1 لتر) بسعر 73.95 ريال سعودي بدلًا من 107.90 ريال سعودي أو كرتون حليب نادك طويل الأجل (12 × 1 لتر) بسعر 39.95 ريال سعودي بدلًا من 53.95 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية تخفيضات مذهلة

1 كيس حليب المراعي 1800 جرام + 25% زيادة مجانية بسعر 40.95 ريال سعودي بدلًا من 65.95 ريال سعودي.

2 كيس حليب المراعي مجفف كامل الدسم × 1800 جرام + 25% بسعر 69.95 ريال سعودي بدلًا من 135.90 ريال سعودي.

2 عبوة دجاج دو × 900 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 29.90 ريال سعودي.

كرتون دجاج دو (10 × 900 جرام) بسعر 99.95 ريال سعودي بدلًا من 144.95 ريال سعودي.

عرض 6 حبات مكرونة قودي بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 29.70 ريال سعودي.

1 كيلو نقانق بقري برازيلي بسعر 27.95 ريال سعودي.

1 كيلو لحم بقري مكعبات برازيلي أو كولومبي بسعر 24.95 ريال سعودي.

1 كيلو كفتة لحم بقري برازيلي بسعر 26.95 ريال سعودي.

بنده

1 كيلو فيليه سمك سلمون بسعر 66.95 ريال سعودي.

1 كيلو ستيك سلمون نرويجي بسعر 55.95 ريال سعودي.

1 كيلو سمك سلمون صغير نرويجي بسعر 49.95 ريال سعودي.

1 كيلو سمك قاروص 1400-2300 جرام بسعر 22.95 ريال سعودي.

1 كيلو جمبري منظف 31/40 بسعر 59.95 ريال سعودي.

1 كيلو سمك هامور صغير بسعر 19.95 ريال سعودي.

1 كيلو سمك شعور كبير بسعر 22.95 ريال سعودي.

1 كيلو سمك دنيس 400/300 جرام بسعر 32.95 ريال سعودي.

1 كيلو جمبري بحري 20/30 بسعر 79.95 ريال سعودي.

1 كيلو جمبري بحري 40/60 بسعر 45.95 ريال سعودي.

1 كيلو جمبري بحري مطبوخ 50/60 بسعر 29.95 ريال سعودي.

هايبر بنده

كيس دجاج فاخر طازج اليوم 1000 جرام بسعر 15.50 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

علبة فيليه صدور الدجاج من فقيه 500 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 20.75 ريال سعودي.

علبة أسياخ الدجاج (2 × 500 جرام) بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

سعر كيلو بن محمص خولاني 49.95 ريال سعودي.

سعر كيلو فلفل اسود مطحون 34.95 ريال سعودي.

سعر كيلو كمون مطحون ذهبي 29.95 ريال سعودي.

سعر كيلو زبيب ذهبي 17.95 ريال سعودي.

سعر كيلو مكسرات مشكلة مالحة 59.95 ريال سعودي.

سعر كيلو لوز أبيض صنوبري 59.95 ريال سعودي.

نوافيكم بأجدد عروض هايبر بنده السعودية الموفرة، والتي نأتيكم بها فور صدورها، وتشمل عروض بنده المميزة على أقوى الخصومات والتخفيضات، وعروض حرق الأسعار على أسعار بعض المنتجات المختارة في نشرة عروض بنده الاسبوعية، والتي يقدمها هايبر بنده لعملائه بشكل متجدد، فتابعونا.