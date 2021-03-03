نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اكسترا السعودية تطلق عروض وخصومات تصل إلى 47% على جميع الهواتف الذكية في المقال التالي

يعتبر مركز اكسترا السعودية من أهم وأبرز مراكز بيع الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الشاشات والألعاب الحديثة والهواتف الذكية والأجهزة لشخصية والمنزلية والإلكترونية، ويقدم بين وقت والآخر مجموعة كبيرة وضخمة من العروض والتخفيضات على جميع المعروضات لديه تصل نسبة الخصومات إلى 47% من السعر الأصلي لها، كما أنه يتيح للمواطنين خدمات التسوق عبر الإنترنت مع ميزة التوصيل مجاناً حتى باب المنزل، ونقدم لكم اليوم مجموعة من أهم لخصومات التي تتضمنها مجلة تخفيضات اكسترا السعودية. تخفيضات اكسترا السعودية الجديدة هاتف سامسونج جالكسي S20 Plus سعة 128 جيجابايت 5G باللون الرمادي بسعر 2599 ريال بدلاً من 4159 ريال.

شاشة تليفزيون ذكي من كلاس برو بحجم 55 بوصة بسعر 1599 ريال بدلاً من 2199 ريال.

ثلاجة ال جي 13.9 قدم باللون الفضي بسعر 2799 ريال بدلاً من 4299 ريال.

مكيف هواء كلاس برو 18 ألف وحدة أربعة اتجاهات بارد بسعر 1699 ريال بدلاً من 2499 ريال.

هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس 256 جيجابايت بسعر 2499 ريال بدلاً من 4379 ريال.

شاشة ال جي 65 بوصة سمارت HD بسعر 4299 ريال بدلاً من 8799 ريال.

هاتف أيفون 11 4G بسعة 256 جيجا بايت باللون الأخضر بسعر 3499 ريال بدلاً من 4049 ريال.

مجفف ملابس كاندي 8 كيلو 14 برنامج بسعر 1899 ريال بدلاً من 3799 ريال. أقوى عروض اكسترا السعودية 2021 ثلاجة سامسونج 16 قدم بسعر 2699 ريال بدلاً من 4999 ريال.

ثلاجة دايو 14.1 قدم بسعر 2149 ريال بدلاً من 3799 ريال.

هاتف ايفون 11 برو سعة 256 جيجا بايت بسعر 4899 ريال بدلاً من 5479 ريال.

هاتف ايفون 11 برو سعة 512 جيجا بايت بسعر 5599 ريال بدلاً من 6459 ريال.

ثلاجة كلاس برو مزودة بمبرد مياة 12.4 قدم بسعر 1999 ريال بدلاً من 3499 ريال.

مكيف هواء 12 ألف وحدة بارد بسعر 1399 ريال بدلاً من 2299 ريال.

بوتجاز مابي 4 شعلة أسود بسعر 2899 بدلاً من 4649 ريال. أسعار الذهب اليوم بيع وشراء بمحلات الصاغة بالسعودية 2021 الوسوم عمر شويل - جدة اكسترا السعودية تطلق عروض وخصومات تصل إلى 47% على جميع الهواتف الذكية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن اي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف اكسترا السعودية تطلق عروض وخصومات تصل إلى 47% على جميع الهواتف الذكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.