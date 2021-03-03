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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رمضان بنده هايبر بنده السعودية توفير وجودة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض رمضان بنده هايبر بنده السعودية ، بمناسبة اقتراب الشهر الكريم بدأ هايبر بنده تقديم عروض التوفير على السلع بأسعار ترضي الجميع وسوف تستمر العروض طول الشهر وحتي بداية شهر رمضان وتشمل مكرونة فودي 6 حبات ب 16.95 ريال، زيت دوار الشمس 2 حبة ب 19.95 ريال، 13 كيلو من سكر الأسرة ب 24.95 ريال، حليب نادك 12 حبة ب 39.95 ريال، دجاج دو كرتونة ب 99.95 ريال، كيلو من الجمبري مطبوخ ب 29.95 ريال، جمبري منظف ب 59.95 ريال، كيلو دنييس ب 32.95 ريال، شعور كبير ب 22.95 ريال، هامور صغير ب 19.95 ريال، ستيك سلمون نرويجي ب 55.95 ريال.
عروض رمضان بنده هايبر بنده السعودية توفير وجودة
دجاج 1000 جم طازج ذبح اليوم ب 15.50 ريال، 500 جم من صدور الدجاج فقية ب 16.95 ريال، دجاج الأسياح طبق 2 طبق 500 جم ب 15.95 ريال، بن خولاني محمص كيلو ب 49.95 ريال، فلفل أسود مطحون ب 34.95 ريال، لوز أبيض صنوبري ب 59.95 ريال، مكسرات مشكلة ب 59.95 ريال، حلاوة طحينية سادة الجبل ب 17.95 ريال، زيتون أخضر مغربي ب 19.95 ريال، زيتون مشوي ب 39.95 ريال، مخلل فلفل طيبة ب 19.95 ريال، طحينة الجميل ب 14.95 ريال.
عروض رمضان هايبر بنده
كيلو جبنة قريش انتاج جرين لاند ب 24.95 ريال، جبنة اسطنبولي ب 17.95 ريال، جبنة قشقوان سولي ب 39.95 ريال، جبنة شيدر ب 48.95 ريال، جبنة رومي تشيزا لاند ب 32.95 ريال، جبنة اسطنبولي ب 17.95 ريال، جبنة بيضاء البقرات الثلاث ب 9.95 ريال، صدور تركي مدخن ب 49.95 ريال، بسكويت مدور انتاج مصري ب 18.95 ريال، كوكيز شوكولاتة ب 9.95 ريال، كعك الكأس الصغير سويتز بنكهة الفانيلا 10 حبات ب 5.95 ريال، كب كيك بحشوة الكراميل ب 9.95 ريال.
عروض بنده هايبر بنده
جبنة مثلثات المراعي 32 قطعة ب 8.50 ريال، 2 حبة جبنة مربعات المراعي ب 10.95 ريال، عسل طبيعي الزهور البرية المراعي ب 42.95 ريال، زبدة طبيعية المراعي 3 حبات ب 10.95 ريال، زبادي المراعي 500 جم ب 5.50 ريال، جبن شيدر المراعي ب 10.95 ريال.
بطاطس مقلية رويال 2.5 كيلو ب 12.95 ريال، دجاج برديكس ب 89.95 ريال، دجاج إنتاج ب 139.95 ريال، إستربس الدجاج ب 19.95 ريال، ناجت ب 14.95 ريال، فيلية صدور دجاج بدون عظم 34.95 ريال، برجر البهارات العربية ب 24.95 ريال، هوت دوج 11.95 ريال، خضار امريكانا ب 12.95 ريال، جمبري مطبوخ أمريكانا كيلو ب 29.95 ريال.
عروض رمضان
رقائق عجينة الفيلو سميكة للوجبات 1+1 ب 11.95 ريال، تورتيلا عادي يومي 480 جم ب 13.95 ريال، شرائح عجينة الرقائق الهشة وليمة 1+1 ب 6.50 ريال، فطيرة سادة الكبير 400 جم 2 حبة ب 9.95 ريال، فطيرة القمح الكامل ب 14.95 ريال، عجينة رقائق الفطائر 2 حبة ب 13.95 ريال، مربعات بف بيستري سويتز 10 قطع 400 جم ب 14.95 ريال، كيس من الروبيان 400 جم ب 24.95 ريال، كبة دجاج 400 جم ب 10.95 ريال، 14 برجر دجاج 1200 جم ب 24.95 ريال.
عروض منوعة هايبر بنده
فطائر بالروبيان ب 9.95 ريال، سمبوسة لحم الغنم ب 9.95 ريال، كفته عربية 300 جم ب 9.95 ريال، حليب الصافي 12 حبة ب 36.95 ريال، حليب مكثف محلي نستلة 397 جم ب 18.50 ريال، حليب مجفف كامل الدسم 1800 جم ب 40.95 ريال، 750 جم نوتيلا بالندق ب 23.95 ريال، مربي فروالة فافوريت 350 جم ب 10.95 ريال، عسل طبيعي ساري ب 35.95 ريال، كونتري كورن فليكس نستلة ب 19.95 ريال، كريمة اللوز ماجيستيك 220 جم ب 26.95 ريال، كلوقز كوكو بوبس ب 17.95 ريال.
عروض بنده
شوفان أبيض هناء كيلو ب 9.95 ريال، 2+1 شوفان أبيض كويكر 500 جم ب 18.95 ريال، حليب عضوي كامل ب 9.95 ريال، أصابع المكسرات بي كايند 40 جم ب 13.95 ريال، حليب عضوي كامل ب 9.95 ريال، محلي ستيفيانا ب 11.95 ريال، زيت زيتون عضوي نادك 500 مل ب 22.95 ريال، شراب شعير بربيكان 6 حبات ب 9.95 ريال، شراب برتقال سن توب 18 حبة ب 9.95 ريال، مشروب قهوة ستاربكس ب 10.95 ريال، مسحوق كاكاو طبيعي غير محلي ب 24.95 ريال.
عروض بنده على القهوة
قهوة مبيضة محلاة نسكافية 24 حبة ب 26.95 ريال، قهوة كواليتا روسا لافارا 250 جم ب 24.95 ريال، قهوة كواليتا أورو لافارا 250 جم ب 29.95 ريال، قهوة ديكافينانو ريكو ب 19.95 ريال، قهوة عربية سريعة التحضير مع الهيل نسكافية أربيانا 3 حبات ب 19.95 ريال، قهوة لاتية سريعة التحضير كوفيك 10 حبات ب 23.95 ريال، قهوة مثلجة كوفيك 10 حبات ب 23.95 ريال، قهوة سريعة التحضير لاتية بالشوفان ب 19.95 ريال، قهوة تركية حكاوي 225 جم ب 12.95 ريال، قهوة دافيدوف ريتش أروما 100 جم ب 20.95 ريال، قهوة الأصلي ماكسويل ب 69.95 ريال، قهوة الكولومبية ماكسويل ب 32.95 ريال، زعفران فاخر التاج السلطاني 2 جم ب 44.95 ريال، قهوة بالبندق ب 32.95 ريال، قهوة محمصة فولجيرس ب 29.95 ريال.
العروض الموفرة هايبر بنده
2 حبة من بسكويت الشاي الفاخر ميموريز ب 15.95 ريال، سمن نباتي بنكهة الزبدة مازولا 2 لتر ب 24.95 ريال، 3+3 مكرونة إيطاليانو 400 جم ب 11.95 ريال، 3 مجموعة من شعيرية سريعة التحضير ب 19.95 ريال، 4+4 مكرونة تريفا 400 جم ب 11.95 ريال، 3 حبات من زيت حياة للقلي 1.5 لتر ب 29.95 ريال، زيت الذرة مازولا 1.5 لتر ب 14.95 ريال، زيت زيتون صافي الوزير 500 مل ب 14.95 ريال.
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