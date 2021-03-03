نتائج مسابقة شبه طبي عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة formation.sante.gov.dz

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محمد سياف - ابو ظبي - الموقع الرسمي لوزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم، الأربعاء 3-2-2021، عن نتائج مسابقة شبه طبي المعلن عنها شهر فيفري الماضي للالتحاق بالتكوين المتخصص لمساعدي التمريض للصحة العمومية وأعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية ومساعدي جرّاحي الأسنان للصحة العمومية .

وأوضحت وزارة الصحة أن المترشحين المقبولين لإجراء المسابقة بامكانهم سحب إستدعاء المشاركة في المسابقة من الموقع الرسمي لوزارة الصحة عبر هذا الرابط من هنا، مشيرة إلى أن سحب الإستدعاءات متاح اعتبارا من اليوم الأربعاء إلى غاية تاريخ 8 مارس القادم، على أن يتم تنظيم إمتحانات مسابقة الشبه طبي لجميع التخصصات المفتوحة يوم 13 مارس القادم .

وذكرت الوزارة أن المترشحين الذين رفضت ملفاتهم بإمكانهم تقديم طعن اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 3-3-2021 إلى غاية يوم الغد الخميس 4-3-2021 من خلال نفس موقع التسجيل لمسابقة شبه طبي بحساب المترشح، على أن يتم الإعلان عن نتائج الطعون يوم الأحد 7 مارس .