شوف عروض جوالات جرير الذكية وتنزيلات حتى 19% على الهواتف المحمولة لهذا الأسبوع

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عروض جوالات جرير الذكية، يوجد لدى jarir bookstore مكتبة جرير عدة فروع في المملكة العربية السعودية أي في الدمام وفي الخبر وغير ذلك، وفي هذا المقال سنتعرف سوياً عن أفضل العروض المقدمة من مكتبات جرير لمواطني المملكة العربية السعودية. عروض الجوالات في جرير عروض جرير للجوالات جوال ريلمي 7 أي، ذاكرة سعة 128 جيجا بايت 4G الجيل الرابع، فقط 899 ريال سعودي بدلا من 949 ريال سعودي.

عروض جرير على الجوالات هاتف ريلمي 7 أي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأخضر أورورا 4 جي إلى 899 ريال سعودي، بدلاً من سعر 949 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي ايه 21 اس بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الابيض الجيل إلى 799 ريال سعودي، بدلاً من سعر 849 ريال سعودي.

اسعار الجوالات في جرير سامسونج جالكسي ايه 21 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الفضي وصل سعره إلى 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 849 ريال سعودي.

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