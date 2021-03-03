نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات لولو هايبر ماركت على الاب توب والشاشات شهر مارس ٢٠٢١ في المقال التالي

تخفيضات لولو هايبر ماركت لشهر مارس مميزة وأسعار تنافسية على جميع المنتجات التي يحتاج إليها المنزل والأسرة، يعتبر لولو هايبر ماركت من أفضل السوبر ماركت المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية كما يقدم خدمة الشراء الأون لاين يمكنكم شراء احتياجاتكم بضغطة زر واحدة من المنزل، كما عودناكم بعرض جميع المنتجات والعروض بالتفصيل و ايضا أقوي عروض لولو على أجهزة الكومبيوتر تخفيضات لولو هايبر ماركت على الاب توب ابل ماك بوك اير كور آي 3 Apple MacBookair core i3، سعة تخزين ٢٥٦ جيجا، يتوفر المنتج بسعر تنافسي ٤٤٩٩ ريال سعودي.

ديل ديسكتوب آي5 Dell all in one desktop corei5، intel corei5 processor ،Ram:8GB،HDD: 1TBيتوفر المنتج بسعر مميز وإمكانيات كبيرة ٤٢٩٩ ريال سعودي.

هواوي ميت بوك كور آي5 Huawei Matebook corei5، intel Corei5 processor ، 512 ssd hard،يتوفر المنتج بسعد مميز فى عروض لولو هايبر ماركت ٣٥٩٩ ريال سعودي. تخفيضات لولو هايبر ماركت على الاب توب

عروض لولو علي لاب توب الألعاب ديل لاب توب للألعاب كور آي٧ Dell G5 15 55000-7400O،Gaming laptop-Corei7، يتوفر المنتج بسعر ٥٤٩٩ ريال سعودي.

فيليبس لوحة مفاتيح للألعاب philips Gaming keyboard، يتوفر المنتج في لولو هايبر ماركت بسعر تنافسي ٢٩٩ ريال سعودي بدلا من ٣٢٩ ريال سعودي.

فيليبس ماوس سلكي للألعاب Philips gaming wired mouse، يتوفر المنتج في أسواق لولو بسعر ١٤٩ ريال سعودي بدلا من ١٦٤ ريال سعودي. عروض لولو علي لاب توب الألعاب عروض لولو هايبر علي الشاشات عروض لولو هايبر علي الشاشات يقدم لولو هايبر ماركت مجموعة متنوعة من شاشات التلفاز مختلفة الأسعار منها السعر الرخيص والغالي بإمكانيات وأحجام مختلفه تناسب جميع الأذواق سوف نعرض لكم مجموعة مميزة منها: الشاشة سكاي وورث ٤كي اندرويد يو اتش دي ليد skyworth Android 4K UHD LED TV، يتوفر المنتج بسعر مميز و٤ أحجام مختلفين الحجم الأول ٥٥ بوصة متوفر ب ٢٠٤٩ ريال سعودي بدلا من ٢٤٩٩ ريال سعودي والحجم الثاني ٥٨ بوصة يتوفر بسعر ٢٦٩٩ ريال سعودي والحجم الثالث ٦٥بوصة ٢٨٩٩ ريال سعودي بدلا من ٣٤٩٩ ريال سعودي والحجم الرابع والأخير ٧٠ بوصة متوفر بسعر ٣٢٩٩ ريال سعودي بدلا من ٤٤٩٩ ريال سعودي.

الشاشة سوني شاشة ذكية ٤كي اندرويد ليد ٥٥ بوصة، تتوفر الشاشة سوني بسعر ٢٩٩٩ ريال سعودي بدلا من ٣٤٩٩ ريال سعودي. مميزات جديدة تسعى إلى تطبيقها شركة واتس آب ستسعد المستخدمين الوسوم عمر شويل - جدة تخفيضات لولو هايبر ماركت على الاب توب والشاشات شهر مارس ٢٠٢١ - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن اي مقال مسروق من موقعنا

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