انت الان تتابع تفاصيل خبر خلي الأمل موجود.. اشترك الآن في مسابقة الحلم 2021 وغيّر حياتك بـ SMS والسحب الثاني على 250 ألف دولار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت مسابقة الحلم 2021 عن سحبها الثاني، وأكدت أن الجائز الثانية والسحب الثاني هذا العام سيكون على 250 ألف دولار أمريكي، حيث كان السحب الأول الأسبوع الماضي على 125 ألف دولار، وفاز بها محمد اللوباني أردني تالجنسية ويعيش في أبو ظبي منذ 15 سنة من أجل العمل ولقمة العيش، وفجأة وجد نفسة يملك هذا المبلغ الكبير الذي سيقلب حياته رأساً على عقب للأفضل بالتأكيد.

مسابقة الحلم 2021.. السحب الثاني على 250 ألف دولار

والملاحظ بمسابقة الحلم هذا العام يجد أن هناك مفارقة عجيبة، فالئز الأول في ليلة رأس السنة 2021 كان حاتم هيكل المصري الجنسية والمتغرب في المملكة العربية السعودية منذ 20 سنة، من أجل أن يضمن حياة كريمة لأولاده، ولكنه فوجئ بالفوز بمليون دولار أمريكي، الأمر الذي تسبب في صدمة جميلة وغير متوقعة له، كما أن الفائز بـ125 ألف دولار في السحب الأول للعام الجاري متغرب في أبو ظبي أيضاً منذ 15 سنة.

ومع مسابقة الحلم 2021 الأمل ما زال موجوداً والحلم لن ينتهي وقد تكون أنت الفائز، وكذلك قد تكوني أنتي الفائزة، حيث أن حلم 2021 ووفق الإعلامي مصطفى الأغا به مفاجآت كثيرة وغير متوقعة.

حيث أن السحب الأكبر على الإطلاق سيكون خلال هذا العام، فجوائز 2021 ستكون أكثر من 3.5 مليون دولار للمرة الأولى منذ انطلاقها، وللإشتراك بدون أي أرقام هواتف يمكنك الدخول على هذا الرابط وتسجيل رقم هاتفك، والحلم هو من سيرسل لك رسالة بأنك من المشتركين.