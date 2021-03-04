شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60% othaimmarkets.com

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عرض العثيم الشهير، العرض الطازج، خصومات تصل إلى 35٪ على المواد الغذائية والعديد من السلع الأخرى في جميع الفروع في المملكة العربية السعودية، سيستمر الحدث حتى 2 مارس 2021، وسيتم تنفيذ العروض الترويجية التالية المعروفة باسم العثيم في أقسام مختلفة، مثل المواد الغذائية والدهون ومنتجات الألبان وغيرها من السلع المختلفة، مثل مهرجان العثيم الطازج و اقتباساتها الثلاثة اليومية من اقتباسات العثيم الأسبوعية من جميع الفروع في المملكة العربية السعودية. عروض العثيم الأسبوعية عروض العثيم على السلع الغذائية المختلفة: تخفيضات العثيم الخصم على أرز صنوايت يخفض سعره إلى 189 ريال سعودي.

عرض العثيم الترويجي، سعر أرز الوليمة انخفض إلى 286 ريالاً سعودياً.

تنزيلات العثيم زيت مازولا ذرة، وزن 9 لتر، فقط بسعر 81.95 ريال سعودي بدلاً من 109.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين توتة بلميز أبيض، وزن 185 جرام، عدد 3 حبات، فقط بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال سعودي.

وخصم العثيم سعر أرز بسمتي نوع المفكرة والأرز الذهبي بسعر 194 ريال.

تم تخفيض سعر زيت عباد الشمس في مهرجان الطازج العثيم إلى 105 ريال سعودي لجميع الفروع.

العثيم تقدم خصم 62 ريال سعودي لجميع أسعار زيت دوار الشمس الشروق. تنزيلا العثيم تخفيضات العثيم : عروض العثيم الأسبوعية تقدم العثيم مراعي التونة الخضراء اليوم مقابل 281 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم يقدم صلصة طماطم خاصة بـ 39.50 ريال بجميع الفروع.

تنزيلات العثيم شوكولاتة ريسيز فول سوداني، عدد 6× 42 جرام، فقط بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 17.20 ريال سعودي.

سمن مازولا نباتي، وزن 2 كيلو جرام، فقط بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 34.50 ريال سعودي.

شوربة هناء شوفان رقائق كاملة، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 15.75 ريال سعودي. تمويل الراجحي بأقل راتب وأقل نسبة ربح وبدون رسوم إدارية للسعودي والمقيم الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60% othaimmarkets.com - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن اي مقال مسروق من موقعنا

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