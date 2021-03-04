شوف عروض وخصومات بنده بمناسبة أقتراب شهر رمضان

عروض وخصومات بنده بمناسبة أقتراب شهر رمضان، تهتم متاجر بنده الشهيرة بالمملكة السعودية بتقديم خصومات وتخفيضات كبيرة كل أسبوع، ولكن هذه الأيام تقدم بنده أفضل الخصومات على الجميع السلع والأجهزة والهواتف الخلوية بمناسبة أقتراب شهر رمضان المبارك، سوف نعرض لكم أهم هذه التخفيضات مع الكتالوج الخاص بمتاجر هايبر بنده.

عروض وخصومات بنده بمناسبة أقتراب شهر رمضان

قدمت شركة بنده تخفيضات على جميع السلع في كافة متاجرها باللمملكة، جمعنا لكم اليوم مجموعة أهم هذه التخفيضات على الأجهزة الكهربائية المتنوعة والهواتف الذكية

عروض وخصومات بنده على الجوالات

هاتف محمول ماركة هواوي نوافا 7 أي، يعمل بشرحتين وسعة الذاكرة الداخلية 4 جيجابايت، بسعر 879 ريال بدلاً من 1149.

جوال ماركة Huawei Y8p بشرحتين، ويأتي بسعة ذاكرة داخلية 4 جيجابايت، بسعر 699 ريال بدلاً من 930 ريال.

موبيل ماركة لينوفو كي 12 يعمل بشرحتين، ومساحة الذاكرة الداخلية 4 جيجابايت، بسعر 599 ريال بدلاً من 899.

أبل أيفون 11 بسعة ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، بسعر 2699 ريال بدلاً من 3289.

iPhone 11 بسعة ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 2899 ريال بدلاً من 3559 ريال .

جهاز تلفاز ماركة سامسونج، مقاس 40 بوصة، يمكنك الحصول عليه بسعر 1642 ريال بدلاً من 1299 ريال.

تلفزيون ماركة فيليبس مقاس 43 بوصة، سمارت الدقة الشاشة Full HD، بسعر 899 ريال بدلاً من 1209.

تلفاز ماركة تشويبا مقاس 58 بوصة، سمارت يعمل بدقة 4k، بسعر 1749 ريال بدلاً من 2199 ريال.

تلفزيون ماركة TCL مقاس 65 بوصة، سمارت الشاشة بدقة 4k يعمل بنظام الأندرويد، بسعر 2449 ريال بدلاً من 3499.

جهاز تلفاز ماركة إمبكس جلوريا، مقاس 50 بوصة، سمارت بدقة 4k، بسعر 1049 ريال بدلاً من 1204.

خصومات أجهزة التلفزيون من بندة

تخفيضات الأجهزة الكهربائية بمناسبة شهر رمضان

لاب توب ماركة لينوفو أي 3 بسعر 1699 ريال بدلاً من 1949، فرن كهربائي ماركة ATC سعة 45 لتر بسعر 199 ريال بدلاً من 365 ريال، مايكروويف ماركة شارب سعة 12 لتر بسعر 219 ريال بدلاً من 319، جهاز لتخزين وتوزيع الماء ماركة كليك أون بسعر 279 ريال بدلاً من 439، جهاز كهربائي لصنع السندوتشات ماركة تيفال بسعر 199 ريال بدلاً من 299، جهاز كهربائي لقلي الطعام بدون زيت سعة 2 لتر، ماركة كولين بسعر 119 ريال بدلاً من 265، كيتشن ماشين ماركة بروان بسعر 299 ريال بدلاً من 399 ريال، خلاط ماركة مولينكس مع عدد 2 مطحنة بسعر 179 ريال بدلاً من 299 ريال.