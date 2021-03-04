لعبة فورت نايت احدث طرق التنزيل من خارج تطبيق ابل استور

لعبة فورت نايت، أكدت (Epic Games) أنها لن تطلق موسم لعبة فورت نايت القادم لنظام (iOS) أو (macOS)، وقالت: لا يمكن تحديث نزاعات مكافحة الاحتكار مع Apple فيما يتعلق بمعالجة الدفع داخل التطبيق والنزاعات الأخرى في App Store ولا يمكن تحديثات الوظائف الجديدة من أجهزة Apple.

لعبة فورت نايت

بعد إزالة لعبة فورت نايت في بداية هذا الشهر يعد هذا تطورًا متوقعًا – حذر (Epic Games) من أنه قد يحدث في اليوم الذي يتم فيه سحب التطبيق – موعد إصدار الموسم الجديد قادم إلى 27 أغسطس (الخميس) بدون أي أخبار رسمية، لعبة ملحمية )، يقول تحديث Epic Games الجديد خصيصًا لصفحة الأسئلة الشائعة من Apple: لقد حظرت Apple تحديثات لعبة فورت نايت وعمليات التثبيت الجديدة للعبة فورت نايت في App Store، وقالت: هذا سينهي قدرتنا على تطوير (لعبة فورت نايت) لأجهزة Apple، لذلك هذا الموسم لن يتم نشره في 27 أغسطس لعبة فورت نايت لأجهزة (iOS) و (macOS) – ميزات جديدة للإصدار 14.00.

الإصدار الجديد من فورتنايت لن يصل إلى مستخدمي آبل

تمت إضافة صفحة التحديث مايلي: “إذا كنت لا تزال ترغب في اللعب على Android (لعبة فورت نايت)، فيمكنك الوصول إلى أحدث إصدار من لعبة فورت نايت من تطبيق Android (Epic Games) أو متجر تطبيقات Samsung Galaxy، أحد العوامل التي يجب أن تواجهها (Epic Games) هو قدرتها على إقناع القاضي الذي ترأس الدعوى المرفوعة ضد Apple بإصدار أمر تقييدي مؤقت لمنع Apple (لعبة فورت نايت) من الخروج من App Store ومنع Epic Games من التحديث.