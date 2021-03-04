أفضل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت على الايفون، يبحث العديد من مستخدمي هواتف الايفون عن طريقة جيدة لتحميل لعبة فورت نايت على هواتفهم بالأخص بعد حذفها من آبل استور، حيث انها تعتبر فى الفترة الاخيرة من افضل الالعاب القتاية بين جموع الشباب المحب لذلك النوع من الالعاب، ولذلك دعنا عزيزي القارئ أن نذكر لك طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الآيفون وبأسهل الخطوات.

افض طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الآيفون

مالكي أجهزة الآيفون يبحثون عن طريقة سهلة وبسيطة لتحميل لعبة فورت نايت على الأجهزة الخاصة بهم، ولذلك فنحن سنتناول معكم الآن طريقة التحميل لعبة فورت نايت وبالتفصيل:

عليكم بالذهاب إلى الموقع الخاص ب getzeus من هذا الرابط. وبعد ذلك يتم النقر على زر تحميل” get zeus now” المتواجد أمامكم في واجهة الموقع. عليكم بسحب الأيقونة من يسار حتى يمين الشاشة، للبدء في عملية التحميل. الدخول إلى قائمة الإعدادات، ثم النقر على علامة تبويب عام. يتم الضغط على “خيار الملف الشخصي” وستجد عدة اختيارات فعليك باختيار تنصيب zeus.

طريقة سهلة وبسيطة لتحميل لعبة فورت نايت علي جهاز الايفون

عليك عزيزي القارئ بتشغيل zeus بعد أن عملية التنصيب، ثم يتم البحث عن لعبة فورت نايت. يتم النقر على أيقونة التنصيب، وانتظر قليلاً للانتهاء من عملية التحميل. الذهاب مرة أخرى لخيار الملف الشخصي من الإعدادات. العثور على لعبة فورت نايت من ضمن تبويب ENTERPRISE APP، ويتم الضغط عليها. تشغل لعبة فورت نايت من خلال قائمة التطبيقات، ثم يتم البدء في اللعب. وبالخطوات السابقة تكون تمكنت عزيزي القارئ من تحميل لعبة فورت نايت على الهواتف التي تعمل بنظام ios.