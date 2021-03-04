شوف عروض العثيم السعودية اوفر عروض هذا الاسبوع

عروض العثيم السعودية اليوم واوفر عروض هذا الاسبوع على أسعار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في عروض هايبر ماركت العثيم الإلكترونية Othaim Markets في السعودية، حيث تقدم أسواق عبد الله العثيم أقوى الخصومات والتخفيضات على اسعار المنتجات بمختلف الأنواع والفئات، على أن تكون أسعارها مخفضة خصيصًا للعملاء داخل حدود المملكة العربية السعودية، وتضم خصومات أسواق العثيم اليوم مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأجهزة الكهربائية الصغيرة والخاصة بالمطبخ، والتي تتسم بالسهولة والعملية والأداء ذو الجودة الممتازة، بالإضافة إلى عروض الجوالات وتخفيضات الشاشات التلفزيونية بمختلف الأنواع والأحجام، وإليكم صور عروض العثيم الترويجية الخاصة بهذا الأسبوع والتفاصيل فيما يلي.

عروض العثيم السعودية

عرض خلاط كينوود + مطحنة باللون الأبيض بسعر 99 ريال سعودي.

عرض خاص على قطاعة خضروات من كينوود 550/40 بسعر 89 ريال سعودي.

عرض خاص على ميكروويف 20 لتر من كليك أون ديجيتال بسعر 179 ريال سعودي.

عرض مميز على خلاط 350 وات من كولين بسعر 69 ريال سعودي.

عرض الاسبوع على براد ماء من كليك أون بسعر 349 ريال سعودي.

فرن كهربائي 45 لتر من اي تي سي بسعر 249 ريال سعودي.

عجانة من جي في اس 6.5 لتر بسعر 269 ريال سعودي.

عرض مكنسة برميل من جي في سي 1800 وات بسعر 149 ريال سعودي.

أسواق العثيم

قدر ضغط كهربائي من هومر بسعر 199 ريال سعودي.

مقلاة كهربائية 2.6 لتر من هومر بسعر 169 ريال سعودي.

غلاية مياه زجاجية 1.7 لتر من كولين بسعر 59 ريال سعودي.

عرض قلاية عميقة من كولين 3 لتر بسعر 129 ريال سعودي.

عرض غلاية ماء من امجوي بسعر 69 ريال سعودي.

محضر الطعام 4×1 من جيباس بسعر 159 ريال سعودي.

مكواة بخار من بانيكس بسعر 115 ريال سعودي.

سخان سندويتشات من بانيكس بسعر 55 ريال سعودي.

جمعنا لكم مجموعة من ارخص عروض أسواق عبد الله العثيم السعودية الاسبوعية، والتي اشتملت على التخفيضات على أسعار أجهزة المطبخ الصغيرة، والأكثر إستخدامًا ومبيعًا في المملكة السعودية، وقد ضمت التخفيضات أيضًا بعض الإلكترونيات من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بالإضافة إلى تخفيضات الشاشات، تابعونا لمعرفة المزيد حول تنزيلات أسواق عبد الله العثيم في السعودية فور صدورها، حيث نوافيكم بأجدد تقارير متاجر السعودية.