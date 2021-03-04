شوف عروض العثيم الترويجية أبهرت الجميع بخصومات تصل حتى 70% وتستمر حتى 25 رجب

عروض العثيم الترويجية أبهرت الجميع بخصومات تصل حتى 70% وتستمر حتى 25 رجب وهذا هو يوم الثلاثاء الذي يوافق ميلادياً 9 مارس 2021، وقد بدأت تلك عروض العثيم الطازج من يوم الأربعاء الموافق 19 رجب 1442 وما يوافقه ميلادياً 3 مارس 2021، ويُذكر أن هناك العديد من عمليات البحث المتعددة على عروض العثيم اليوم من خلال متصفح جوجل الشهير ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام العديد من الزبائن بالبحث عنها حتى يغتنموها قبل نفاذ الكمية.

عروض العثيم الترويجية أبهرت الجميع

قد صدرت نسبة خصومات عروض العثيم الاسبوعية لهذا الاسبوع 70% على أغلب المنتجات المتنوعة المتواجدة في المجلة، لذا عليكم اغتنامها قبل نفاذ الكمية الموجودة وتغير الأسعار مرة أخرى، وهذه المنتجات بأسعارها الرائعة مناسبة للشهر الرمضاني، حيث من الممكن شراء هذه المنتجات قبل قدوم شهر شعبان وبدء الازدحام.

مجلة عروض اسواق العثيم

خصومات العثيم تتواجد على صابون أومو أوتة أخضر كيس 7 كجم سعره 42.95 ريال بدلاً من 55.95 ريال.

تنزيلات عبدالله العثيم على صابون لوكس صن لايت ليمون 1250 مل سعره 10.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

ملين كمفورت مركز أوركيد ومسك 1.5 لتراً سعره 22.95 ريال سعودي بدلاً من 35 ريال.

تخفيضات العثيم تتواجد على جل معقم لليدين لايف بوي متكامل 500 مل سعره 11.95 ريال سعودي بدلاً من 36.95 ريال.

حفاضات أطفال ماركة بيبي جوي 40 قطعة سعرها 53.95 ريال سعودي بدلاً من 57 ريال.

حفاضات أطفال بيبي جوي كبير 14-25 كجم 66 قطعة سعرها 79.95 ريال بدلاً من 85.50 ريال.

مناديل وجه النورس عشرة باكيت كل باكيت 180 منديلاً سعرها 19.95 ريال سعودي بدلاً من 27.50 ريال أبرز عروض العثيم

وفي نهاية المقال، قد قدمنا لكم عروض العثيم السعودية أو ما يُسمى عروض ركن العثيم ومن الممكن أن تتعرفوا عليها من خلال المجلة المتواجدة أعلاه أو من خلال تطبيق العثيم المتميز.