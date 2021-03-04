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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم الموفرة الأسبوعية بأقل الأسعار في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم الموفرة الأسبوعية وتشكيله رائعة من المنتجات التي تباع بأقل الأسعار، والعروض الأسبوعية للعثيم تلك المرة تشمل خصم 50% عند شراء كيلو من البقلاوة بالقشطة ب 22.50 ريال، كيلو حلويات شرقية ب 34.95 ريال، علبة من الشابورة ب 4.95 ريال، معجبنات متنوعة ب29.95 ريال، كيكة يم يم انتاج زوده ب 9.95 ريال، كرواسون فروالة 5+1 ب 4.95 ريال، كيلو كاجو مالح ب 67.50 ريال، كيلو عين الجمل ب 56.95 ريال، كيلو مكسرات إكسترا ب 64.95 ريال، كيلو فاصوليا بيضاء صغير ب 11.50 ريال، 500 جم هيل زدني ب 66.95 ريال.
عروض أسواق العثيم الموفرة الأسبوعية بأقل الأسعار
زيتون اليسا ذو اللون الأسود ب 10.50 ريال، زيتون كالامانا انتاج جولدن بليت ب 24.95 ريال، خلطة زبدة امارتي بلوك ب 7.95 ريال، لانشون أمريكانا ديك رومي مدخن ب 65.95 ريال، حلاوة جستنية شعر سادة ب 14.50 ريال، جبن دوبل كريم ب 8.95 ريال، جبن دوبل كريم ب 8.95 ريال، جبن الزهار فيتا 1.5 كيلو ب 33.30 ريال، لبنة تشيز لاند كاملة الدسم ب 16.95 ريال، جبن رومي فيكتو مصري ب 28.95 ريال.
عروض أسواق العثيم الأسبوعية
قشطة هالى 170 جم ب 2.50 ريال، نشاء الرياض 12 حبة ب 12.95 ريال، باكنج باودر هالى بلو ليبل ب 12.95 ريال، 3 حبات تونة جنتل خفيف ب 14.50 ريال، 10 كيلو أرز جودان مزة ب 25.95 ريال، جبنة كريمة هالى 500 جم ب 9.95 ريال، أرز زاد الوطن مزة هندي بسمتي 5 كيلو ب 19.95 ريال، جبن زدني كريم 900 جم ب 16.95 ريال. صابون ركس بودرة أصفر 25 كيلو ب 75.95 ريال، كب كيك هالى شوكولاتة 24 حبة ب 9.95 ريال.
أفضل عروض العثيم اليوم
دجاج برازيلى نات مجمد 10 حبات ب 104 ريال، 1000جم ورق عنب هالى ب 10.95 ريال، 2 مشروم فيكتو شرائح 400 جم ب 6.95 ريال، زبدة فول سوداني سونيا ناعم ب 4.95 ريال، كاتشب طماطم فيكتو ب 4.95 ريال، صدور دجاج لاتينا طرية 2.5 كيلو ب 46.95 ريال، زبدة فول سوداني فيكتو ناعم ب 6.75 ريال، أكياس نفاية شير بربطة 30 جالون ب 15.95 ريال، زيت زيتون هالى بكر 4 لتر ب 72.95 ريال.
عروض وتخفيضات العثيم الأسبوعية
1800 جم حليب فريشكو بودرة ب 35.50 ريال، قهوة نسكافية 3*1 أكياس 30 حبة ب 31.95 ريال، قهوة دافيدوف نكهات منوعة ب 23.95 ريال، 200 جم نسكافية كلاسيك ب 19.95 ريال، مربي حلواني فراولة 400 جم ب 7.95 ريال، خليط كيك بيتي كروكر فرنسي 500 جم ب 9.95 ريال، نستلة تركيبة غذائية 2000 جم ب 36.95 ريال، حليب نستلة مبخر سائل 4 حبات ب 9.95 ريال.
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