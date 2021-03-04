نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض كرايسلر 2020 بالمملكة حتي اخر مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كرايسلر 2020، من اهم العروض التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية والتي أعلنت عنها الشركة المتحدة للسيارات عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت أيضا الشركة المتحدة للسيارات عن عروض جيب كومباس 2021 والجدير بالذكر أيضا انه تم الإعلان عن عروض بيجو 2021 والتي يمكن للمواطن السعودي بالحصول علي العروض، كما أعلنت أيضا الشركة المتحدة للسيارات أيضا عن مواصفات ومميزات سياره كرايسلر 2020 التي شملها العرض والتي سوف نقوم بشرحها لكم من خلال المقالة.

عروض كرايسلر 2020

أعلنت الشركة المتحدة للسيارات عن عروض كرايسلر 2020 في المملكة السعودية والتي تبدأ من 24 فبراير 2021 وتنتهي في 31 مارس 2021، كما أن الشركة المتحدة أعلنت أن العروض التي يتم تقديمها بالتعاون مع شركه توكيلات للتمويل، كما يمكن للمواطن تعبئه النموذج الخاص بالسيارة التي يرغبها ويتم أرسالة إلي الشركة المتحدة وبعدها سوف يقومون بالتواصل معك في اقرب وقت لاستكمال باقي خطوات الحصول علي عروض كرايسلر 2020.

مواصفات كرايسلر 2020

أعلنت الشركة المتحدة عن مواصفات سياره كرايسلر 2020 التي شملها العروض وهي كالاتي:

السيارة من نوع السيارات السيدان.

تتميز السيارة بالدفع الخلفي.

حجم محرك السيارة 12.7 لتر وبعدل استهلاك للبنزين 3.6 لتر.

يحتوي المحرك علي 6 أسطوانات لتوليد قوه بمقدار 300 حصان.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي جير بوكس 8 سرعات.

حساسات خلفيه وأمامية وكاميرا خلفيه.

6 وسائد هوائيه لحماية الأشخاص.

مقاس عجلات 20.

تتميز المصابيح الأمامية بإضاءة زينون.

مميزات كرايسلر 2020

كما أعلنت أيضا الشركة المتحدة عن المميزات الخاصة للسياره وهي:

نظام تثبيت سرعه وأقفال ألية ونوافذ كهربائيه ومكيف متعدد المناطق.

تبريد كامل للمقاعد وتدفئتها والمقاعد رياضيه وجلد.

السيارة بانوراما.

مشغل سي دي واتصال usb وبلوتوث و 9 مكبرات صوت.

عرض كرايسلر 2020

أعلنت الشركة المتحدة للسيارات عن عروض كرايسلر 2020 وعن طريقه الاستعلام والحصول علي العروض والتي يمكن معرفتها عن طريق اتصال العميل علي الرقم 920010098 والتواصل مع خدمه العملاء، كما أعلنت أيضا الشركة المتحدة عن الحصول علي سياره كرايسلر 2020 بقسط شهري 1449 ريال ودفعه أولي 26038 ريال وعلي مده سداد تصل إلي 60 شهر.

وفي النهاية نتمنى أن نكون قد قمنا بشرح المواصفات والعرض علي سياره كرايسلر وعن كيفيه الحصول علي العرض.