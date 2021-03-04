عروض كارفور وتخفيضات هائلة تصل لـ50 في المائة

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محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور وتخفيضات تصل إلى 50 في المائة في جميع فروع كارفور بمناسبة عيد الأم في شهر مارس، ويتميز كارفور بأنه يقدم أقوى العروض والتخفيضات الهائلة علي كل المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وجميع السلع، التي تنافس بها غيرها قي جميع الأسواق التجارية ودائماً ما ننبهر بجميع العروض التي تقدمها كارفور سواء في عيد الأم وأيضا عيد ميلاد كارفور.

ويوجد أيضًا عروض في كارفور طوال العام ودائماً يبحث المستهلك عن الأشياء التي توفر المال وتكون ذات جودة عالية وهذه الأشياء لا توجد إلى من خلال كارفور، ويتوفر في كارفور جميع الأشياء من المأكولات والملابس والسلع المعمرة والأجهزة الإلكترونية.

عروض كارفور الجديدة مارس 2021

انطلقت اليوم عروض جديده في كارفور بمناسبه عيد الأم وسط فرحة من العملاء لما يقدمه كارفور من عروض هائلة وتخفيضات عاليه تصل إلى 50 في المية، وهذه العروض لم يسبق لها مثيل من قبل، وقد أعلن المستهلكون عن سعادتهم بهذه التخفيضات ويوجد إقبال شديد على شراء الأجهزة الكهربائية من الثلاجات والغسالات والبتوجازات والشاشات، ويستفاد من العروض العرائس القادمون على الزواج وتعتبر فرصه للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي ينتظرها العملاء ليحصلون على سلع مخفضه أفضل من أي وقت في العام، ويوجد تخفيضات أيضا في جميع الفروع المصرية والعربية للمشاركه باحتفال عيد الأم.

عروض كارفور مختلفه هذا العام، يقدم كارفور عروض لم يسبق لها مثيل من قبل وقد قام ومن خلال موقعه على الفيس بوك نشر جميع العروض من السلع والمستلزمات والأجهزة والهواتف وهي تعتبر فرصه ذهبيه للعميل يجب استغلالها، وأيضاً يقدم كارفور خاصية الدفع النقدي أو عند طريق البطاقة الائتمانية بنظام القسط الشهري على دفعات شهريه متساوية بدون فوائد، وهذه فرصه جيده لشراء هدايا عيد الأم من أفضل المنتجات بسعر مناسب وننتظر الجديد والجديد من العروض الهائلة دائما لكي نستمتع بجميع الخصومات.