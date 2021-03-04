نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات هائلة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم في المقال التالي

عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات هائلة على جميع المنتجات، والأجهزة، والسلع خاصة لقرب شهر رمضان المبارك، وقرب عيد الأم لذلك سارع بالشراء قبل نفاذ العرض، وقم بشراء أحد الأجهزة وقدمها هدة لست الحبايب في عيد الأم، وأسعدها، العرض ساري من يوم الأربعاء الموافق 3 مارس2021 ، وحتي يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021. عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية عجانة مولينكس، مساحتها 4 لتر، بسعر 499 ريال بدلاً من 949 ريال سعودي.

عجانو كولين، مساحة 5 لتر، بسعر 239 ريال بدلاً من 439 ريال سعودي.

محضرة طعام كينود، بسعر 279 ريال بدلاً من 379 ريال سعودي.

قلاية أي تي سي، مساحة 5.5 لتر، بسعر 249 ريال بدلاً من 659 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت كولين، مشاحة 2 لتر، بسعر 119 ريال بدلاً من 265 ريال سعودي.

قدلر ضغط كهربائي بالسون، مساحة 6 لتر، بسعر 239 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي.

محضرة طعام براون، بسعر 299 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي.

غلاية كهربائية كينوود، بسعر 99 ريال بدلاً من 169 ريال سعودي.

عصارة جيباس (4in1)، بسعر 99 ريال بدلاً من 189 ريال سعودي.

موزع مياه بارد وحار كليك أون، بسعر 279 ريال بدلاً من 439 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل المجاني.

موزع مياه حار وبارد دورا، بسعر 349 ريال بدلاً من 349 ريال سعودي.

غلاية كهربائية كليك أون، بمساحة 1.8 لتر، بسعر 39 ريال بدلاً من 59 ريال سعودي.

صانعة ساندويتش كينوود، بسعر 119 ريال بدلاً من 149 ريال سعودي،

مايكروويف شارب، مساحة 20 لتر بسعر 219 ريال بدلاً من 319 ريال سعودي، ووفر 100 ريال سعودي.

فرن كهربائي أي تي سي، مساحة 45 لتر، بسعر 199 ريال بدلاً من 365 ريال سعودي.

صانعة ساندوتشات تيفال، بسعر 199 ريال بدلاً من 299 ريال سعودي، ووفر حوالي 100 ريال سعودي.

عروض بنده على الأسبوعية على الأجهزة المنزلية قدر طهي طعام بالبخار ستانلس ستيل رويال فورد، ثلاث طبقات، بسعر 49 ريال بدلاً من 78 ريال سعودي.

طقم أواني طبخ ألومنيوم مغطى برخام رويال فورد، 7 قطع، بسعر 89 ريال بدلاً من 147 ريال سعودي.



مقلاة تيفال 28 سم، بسعر 59 ريال بدلاً من 85 ريال سعودي.

مقلاة تيفال 30 سم، بسعر 65 ريال بدلاً من 90 ريال سعودي.

مقلاة تيفال 32 سم، بسعر 69 ريال بدلاً من 98 ريال سعودي.

طقم صواني فرن للكبة، 4 قطع، مقاسات 20، 26، 34، 38 سم، بسعر 299 ريال بدلاً من 475 ريال سعودي.

طقم قدور كوركماز استرا، 9 قطع بسعر 299 ريال بدلاً من 459 ريال سعودي. صيدليات النهدي وأكواد خصومات على منتجات الصيدلية الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات هائلة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن اي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات هائلة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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