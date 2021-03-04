نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية في السعودية وتخفيضات Panda لشهر رمضان المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية في السعودية بتخفيضات Panda الحصرية لشهر رمضان المبارك، والتي تضم ارخص اسعار المواد الغذائية، والإلكترونيات لدى هايبر بنده في كل الفروع، حيث تضم بنده مختلف الخصومات على منتجاتها في مارس بمناسبة شهر رمضان المبارك في مهرجان عروض السعودية.

عروض بنده الاسبوعية في السعودية وتخفيضات Panda لشهر رمضان المبارك

عروض بنده الاسبوعية في السعودية مع تخفيضات Panda المتميزة لشهر رمضان المبارك نقدمها لكم في التالي علي عروض هايبر بندة اليوم المستمرة لمدة 6 أيام من الأربعاء 3 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442، وحتى الثلاثاء 9 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442، كما تجدون بعض التخفيضات الخاصة من بنده السعودية المستمرة لمدة 4 أيام فقط، فاغتنموا الفرصة قبل نفاذ الكمية.

عروض بنده

نعرض لكم في الفقرة التالية خصم بنده المتاح على اللحوم الطازجة والمبردة لمدة 4 أيام وحتى يوم السبت 6 مارس 2021:

كيلو مكعبات لحم بقري استرالي، بسعر حصري 32.95 ريال سعودي.

كيلو مفروم بقري استرالي، بسعر حصري 29.95 ريال سعودي.

كيلو مفروم بقري استرالي، بسعر حصري 29.95 ريال سعودي.

كيلو مفروم بقري استرالي، بسعر حصري 29.95 ريال سعودي.

كيلو ستيك استربليون بقري استرالي، بسعر حصري 99 ريال سعودي.

كيلو ستيك ريب اي بقري انجوس استرالي، بسعر حصري 110 ريال سعودي.

كيلو ستيك فيليه بقري انجوس استرالي، بسعر حصري 140 ريال سعودي.

كيلو ستيك ريب اي بقري انجوس استرالي، بسعر حصري 170 ريال سعودي.

بنده السعودية

نستمر معكم في التالي بتقديم تخفيضات بندة عروض على منتجات ساديا من دجاج وبطاطس مقلية لمدة 4 أيام فقط أو حتى نفاذ الكمية المتاحة بالفروع:

صدور دجاج طرية ساديا 2 كيلو، بسعر حصري 38.95 ريال سعودي.

بطاطس مقلية ساديا 1 كيلو، بسعر حصري 7.50 ريال سعودي.

بطاطس ودجز ساديا 750 جرام، بسعر حصري 7.50 ريال سعودي.

دجاج ساديا 700 جرام، 2 حبة، بسعر حصري 16.95 ريال سعودي.

دجاج ساديا كرتون 14×700 جرام، بسعر حصري 115.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم في السعودية تطرحها بندة كل أسبوع بخصومات متجددة في مهرجان خصومات شهر مارس 2021، والتي تستمر حتى 25 رجب 1442 أو حتى نفاذ الكمية في خصومات السعودية اليوم في مجلة بنده الاسبوعيه.