شوف أقوى عروض اكسترا للمنتجات الأكثر مبيعاً في المملكة وتخفيضات مذهلة

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نقدم لكم أقوى عروض اكسترا على المنتجات الأكثر مبيعاً في المملكة العربية السعودية من الأجهزة الكهربائية الثقيلة والصغيرة من أجهزة المطبخ والأجهزة الكهربائية المنزلية المتنوعة الأخرى، فبادروا بالشراء واغتنام الفرصة المذهلة في تجديد مقتنياتكم أو شراء هدية قيمة لست الكل مع قرب عيد الأم تكون مفاجأة لتجديد شئ هي في حاجه إليه. عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية الصغيرة: ماكينة صانعة القهوة ديلونجي قوة 1,450 واط، 19 بار متوفرة باللون الفضي بسعر 7,049 ريال سعودي بدلاً من 8,299 ريال.

صانعة قهوة ديلونجي، قوة 1,450 واط، سعة خزان حبوب القهوة 250 جرام بسعر 3,599 ريال سعودي بدلاً من 3,999 ريال. جهاز بناسونيك لتنقية الهواء وإزالة الروائح بسعر 2,799 ريال سعودي بدلاً من 3,769 ريال.

محضرة طعام مولينكس قوة 1500 واط، سعة 6.7 لتر 8 سرعات متوفرة باللون الفضي بسعر 2,099 ريال سعودي بدلاً من 2,749 ريال. مكنسة كهربائية بناسونيك 2500 واط متوفرة باللون الأحمر بسعر 1,949 ريال سعودي بدلاً من 2,299 ريال.

صانعة القهوة ديلونجي بسعر 1,869 ريال سعودي بدلاً من 2,199 ريال. جهاز منقي هواء فيليبس متوفر باللون الأبيض بسعر 1,699 ريال سعودي بدلاً من 1,999 ريال.

محضرة طعام مولينكس قوة 1100 واط 6 سرعات ستيل بسعر 1,599 ريال سعودي بدلاً من 1,999 ريال. أقوى عروض الأجهزة الكهربائية الكبيرة: ثلاجة إل جي متعددة الأبواب مقاس 26.7 قدم، كمبريسور، إنفيرتر، متوفرة باللون الفضي بسعر 11,499 ريال سعودي بدلاً من 18,999 ريال.

ثلاجة إل جي باب جانب باب مقاس 28.1 قدم إستيل بسعر 9,999 ريال سعودي بدلاً من 18,999 ريال. ثلاجة إل جي بابين مقاس 21,2 قدم إنستافيو، إستيل بسعر 8,999 ريال سعودي بدلاً من 14,999 ريال.

مكيف هواء دولابي جري 51000 وحدة إنفرتر، واي فاي، بارد بسعر 8,599 ريال سعودي بدلاً من 9,999 ريال بالإضافة إلى هدية شراء مجانية بقيمة 129 ريال فورية. موقد غاز لاجيرمانيا، 5 شعلات مقاس 90*60 بسعر 5,999 ريال سعودي بدلاً من 6,999 ريال.

غسالة سامسونج تعبئة أمامية وزن 16 كيلو غسيل، تجفيف 8,5 كيلو متوفرة باللون الفضي بسعر 5,999 ريال سعودي بدلاً من 10,999 ريال. كل هذه العروض وأكثر متوفرة في جميع فروع أكسترا المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، مع إمكانية التقسيط على 36 شهر من خلال خدمة تسهيل، مع توفير خدمة إمكانية التوصيل إلى المنازل من اكسترا، فسارعوا بالشراء مهما كانت ظروفك واحتياجاتك مع إكسترا سوف تجد الحل أكيد مع خدمة تقسيط اكسترا. عيد الأم 2021: اكتب اسمك على صور تهنئة عيد الام الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض اكسترا للمنتجات الأكثر مبيعاً في المملكة وتخفيضات مذهلة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن اي مقال مسروق من موقعنا

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