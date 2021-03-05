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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت الأسبوعية بالسعودية ساعات التوفير في المقال التالي
عروض لولو ماركت الأسبوعية بالسعودية وأقوي ساعات التوفير والتسوق من لولو ماركت ذو المنتجات العالمية من حيث المنشأ والجودة، ونبدأ العروض ب 10 كيلو أرز بنجابي ب 47.95 ريال، عافية زيت ذرة 9 لتر ب 84.95 ريال، 5 كيلو مسحوق تايد ب 31.90 ريال، كيلو من البطيخ الهندي ب 1.95 ريال، أناناس اندونيسي سعر الحبة 6.50 ريال، كيلو برقوق جنوب أفريقي ب 11.95 ريال، كيلو كمثري روز ماري جنوب أفريقي ب 5.95 ريال، صندوق طماطم سعودي ب 3.95 ريال، علبة عنب هندي ب 3.95 ريال، بروكلي اسباني ب 7.95 ريال، بطاطا حلوة مصرية ب 3.95 ريال، كوسة سعودي ب 2.95 ريال، صندوق بطاطس سعودي ب 3.95 ريال.
عروض لولو ماركت الأسبوعية بالسعودية ساعات التوفير
وجبة برياني دجاج ب 10 ريال، رضوة قطع دجاج طازجة 500 جم ب 5 ريال، لحم بقري بالعظم باكستاني ب 23.90 ريال، قطع لحم خروف روماني ب 44.90 ريال، سمك سلمون بالخضار ب 76.90 ريال، كيلو بسبوسة تيراميسو ب 18.90 ريال، فستق محمص مملح أمريكي ب 51.90 ريال، دونات شوكولاتة ميني 12 حبة ب 10 ريال، رول دجاج بريازو حبتين ب 4.95 ريال، بيبي صدر حبشي مدخن ب 43.90 ريال، زيتون كالاماتا يوناني ب 19.90 ريال.
عروض لولو ماركت اليوم
تين مجفف سوري ب 28.90 ريال، جبنة مصري قليلة الدسم ب 15.50 ريال، كيكة بترسكوتش وسط ب 29.90 ريال، تمر مجدول جامبو ب 28.90 ريال، كرتون الفروج الذهبي ب 119.95 ريال، بيض صحة كبير 30 حبة ب 13.95 ريال، نادك عصير طازج لتر ونص ب 7.50 ريال، 900 جم جبنة المراعي ب 32.75 ريال، 500 جم فيلادلفيا جبنة كريم ب 22.95 ريال، المراعي زبدة طبيعية مملحة ب 3.75 ريال، الكبير فيلية الدجاج الشهي ب 15.95 ريال.
عروض المنتجات العضوية لولو ماركت
ارم اند هامر صودا الخبز انتاج أمريكا ب 7 ريال، اجروفينو كينوا بيضاء عضوية إنتاج بيرو ب 17.50 ريال، كوكو زيت جوز هند عضوي 2 لتر إنتاج سيرلانكي ب 32 ريال، براغ خل تفاح وشراب عسل ب 18 ريال، كيتل ستوديو رقائق البطاطس متنوعة إنتاج هندي ب 5 ريال، زعفران تاج محل 11.50 ريال، سو سالت ملح بحري إنتاج إيطالي ب 5.95 ريال، حمص حدائق شتورة إنتاج لبناني ب 9.95 ريال.
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