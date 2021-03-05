شوف عروض لولو ماركت الأسبوعية بالسعودية ساعات التوفير

عروض لولو ماركت الأسبوعية بالسعودية وأقوي ساعات التوفير والتسوق من لولو ماركت ذو المنتجات العالمية من حيث المنشأ والجودة، ونبدأ العروض ب 10 كيلو أرز بنجابي ب 47.95 ريال، عافية زيت ذرة 9 لتر ب 84.95 ريال، 5 كيلو مسحوق تايد ب 31.90 ريال، كيلو من البطيخ الهندي ب 1.95 ريال، أناناس اندونيسي سعر الحبة 6.50 ريال، كيلو برقوق جنوب أفريقي ب 11.95 ريال، كيلو كمثري روز ماري جنوب أفريقي ب 5.95 ريال، صندوق طماطم سعودي ب 3.95 ريال، علبة عنب هندي ب 3.95 ريال، بروكلي اسباني ب 7.95 ريال، بطاطا حلوة مصرية ب 3.95 ريال، كوسة سعودي ب 2.95 ريال، صندوق بطاطس سعودي ب 3.95 ريال.

عروض لولو ماركت الأسبوعية بالسعودية ساعات التوفير

وجبة برياني دجاج ب 10 ريال، رضوة قطع دجاج طازجة 500 جم ب 5 ريال، لحم بقري بالعظم باكستاني ب 23.90 ريال، قطع لحم خروف روماني ب 44.90 ريال، سمك سلمون بالخضار ب 76.90 ريال، كيلو بسبوسة تيراميسو ب 18.90 ريال، فستق محمص مملح أمريكي ب 51.90 ريال، دونات شوكولاتة ميني 12 حبة ب 10 ريال، رول دجاج بريازو حبتين ب 4.95 ريال، بيبي صدر حبشي مدخن ب 43.90 ريال، زيتون كالاماتا يوناني ب 19.90 ريال.

عروض لولو ماركت اليوم

تين مجفف سوري ب 28.90 ريال، جبنة مصري قليلة الدسم ب 15.50 ريال، كيكة بترسكوتش وسط ب 29.90 ريال، تمر مجدول جامبو ب 28.90 ريال، كرتون الفروج الذهبي ب 119.95 ريال، بيض صحة كبير 30 حبة ب 13.95 ريال، نادك عصير طازج لتر ونص ب 7.50 ريال، 900 جم جبنة المراعي ب 32.75 ريال، 500 جم فيلادلفيا جبنة كريم ب 22.95 ريال، المراعي زبدة طبيعية مملحة ب 3.75 ريال، الكبير فيلية الدجاج الشهي ب 15.95 ريال.

عروض المنتجات العضوية لولو ماركت

ارم اند هامر صودا الخبز انتاج أمريكا ب 7 ريال، اجروفينو كينوا بيضاء عضوية إنتاج بيرو ب 17.50 ريال، كوكو زيت جوز هند عضوي 2 لتر إنتاج سيرلانكي ب 32 ريال، براغ خل تفاح وشراب عسل ب 18 ريال، كيتل ستوديو رقائق البطاطس متنوعة إنتاج هندي ب 5 ريال، زعفران تاج محل 11.50 ريال، سو سالت ملح بحري إنتاج إيطالي ب 5.95 ريال، حمص حدائق شتورة إنتاج لبناني ب 9.95 ريال.