شوف عروض العثيم اليوم حتي 9 مارس 2021 أقل الأسعار وأفضل منتجات في السعودية

عروض العثيم ، سوبر ماركت العثيم وعروضه المتجددة التي لا تنتهي منتجات لا حصر لها خصومات وعروض علي أفضل المنتجات والسلع مثل اللحوم الطازجة والمبردة والخضروات والفاكهة والسلع الأساسية مثل الأرز البسمتي والمعلبات والمعجنات ومنتجات الألبان فتابعوا معي هذه العروض في السطور القليلة القادمة.

عروض العثيم علي الإلكترونيات

العثيم ماركت وعروضه لشاشة امبيكس ال اي دي 43 بوصة بسعر 649 ريال سعودي.

وعروضه لشاشة امبيكس ال اي دي 43 بوصة بسعر 649 ريال سعودي. شاشة توشيبا ال اي دي بسعر 769 ريال سعودي.

مقلاة بطاطس بانيكس 169 ريال سعودي.

صانع طعام جيباس 4*1 بسعر 159 ريال سعودي.

مايكروويف كليك وان 20 لتر ديجيتال بسعر 179 ريال سعودي.

خلاط كولين 350 واط بسعر 69 ريال سعودي.

شاشة اور سمارت ال اي دي 55 بوصة بسعر 1449 ريال سعودي.

شاشة اور سمارت ال اي دي 65 بوصة بسعر 1929 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم علي اللحوم الطازجة والمبردة والخضروات

سوبر ماركت العثيم يقدم لحم غنم سواكني بالعظم سعر الكيلو 47.95 ريال سعودي.

يقدم لحم غنم سواكني بالعظم سعر الكيلو 47.95 ريال سعودي. لحم غنم روماني بالعظم سعر الكيلو 37.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بالعظم سعر الكيلو 30.95 ريال سعودي.

لحم مفروم بقري برازيلي مبرد سعر الكيلو 22.95 ريال سعودي.

لحم عجل باكستناي بدون عظم سعر الكيلو 31.95 ريال سعودي.

سعر كيلو كوسة خضراء 2.95 ريال سعودي.

ليمون فيتنامي سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.

كيلو البروكلي بسعر 7.95 ريال سعودي.

عنب أسود سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي.

تفاح أحمر سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.

عنب أبيض سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم علي الفراولة سعر العلبة 2.95 ريال سعودي.

علي الفراولة سعر العلبة 2.95 ريال سعودي. سعر حبة أناناس واحدة بسعر 6.50 ريال سعودي.

عروض العثيم للمعلبات والأرز

أسواق العثيم تقدم أرز جودان مزة 10 كجم بسعر 25.95 ريال سعودي.

تقدم أرز جودان مزة 10 كجم بسعر 25.95 ريال سعودي. أرز زاد الوطن مزة هندي 5 كجم بسعر 19.95 ريال سعودي.

أرز فيكتو سيلا بسمتي 10كجم بسعر 49.95 ريال سعودي.

عروض العثيم علي الحليب هالي بودرة 1800 جم بسعر 36.95 ريال سعودي.

علي الحليب هالي بودرة 1800 جم بسعر 36.95 ريال سعودي. جبنة كريمة هالي 500 جم بسعر 9.95 ريال سعودي.

جبنة زدني كريم 900 جم بسعر 16.95 ريال سعودي.

قشطة هالي 170 جرام بسعر 2.50 ريال سعودي.

جبنة فيتا المراعي جديد 400 جم بسعر 7.75 ريال سعودي.

زبادي المراعي كامل الجسم 2 كجم بسعر 9.25 ريال سعودي.

كريمة المراعي للطبخ مخفوقة 250 جم بسعر 12.50 ريال سعودي.

جبن مراعي بالقشطة مربعات 108 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا عروض العثيم في المملكة العربية السعودية بدءا من اليوم حتي يوم 9 من مارس 2021 نتمنى لكم تجرب تسوق رائعة ونمنى لكم دوام الصحة والعافية.