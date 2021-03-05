انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة كراميش الجديد 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تتميز قناة كراميش بحب الأطفال لها ويتابعها صغار السن بشكل دائم ويومي وينتظرون حتى يتم بث بعض الأغاني التي يعشقونها.

تردد قناة كراميش الجديد

تم اليوم وضع رسالة أسفل الشريط في قناة كراميش تفيد بتغير التردد الحالي ووضع تردد جديد وهو 11515 وسوف يتم إغلاق التردد القديم بتاريخ 31-3-2021.

نبذة عن قناة كراميش

قناة كراميش هي قناة إنشادية مختصة بالأطفال بدء بثها منذ عام 2009 في المملكة الأردنية الهاشمية، وضمت بعض المنشدين مثل موسى مصطفى ومجاهد هشام و احمد المنصوري ومحمد العدوي وعبد القادر صباهي، وقدمت كراميش الكثير من الفيديو كليب مثل نام نام يلله تنام.

فوائد قنوات الأطفال

الفائدة الأولى والرئيسية لقنوات الطفال تكمن في تفريغ الطاقات السلبية التي يمتلكها الطفل حتى لا يقم بتفريغها بشيء غير سليم.

تسلية الأطفال حتى لا يكن لديهم وقت ل الملل .

يتعلم الأطفال الكثير من السلوكيات الجيدة من هذه القنوات.

يتعلم الطفل حركات اللفظ السليم وبعض الأخلاق.

وتابع أيضًا من قنوات الأطفال: تردد قناة سبونج بوب.