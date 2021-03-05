نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة سبيس تون ٢٠٢١ من خلال القمر الصناعي نيل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد سبيس تون، يبحث الآباء والأمهات في جميع انحاء الوطن العربي عن قناة اطفال، تقدم كل ماهو جديد من أفلام كرتونية مناسبة لمختلف الاعمار بالاضافة إلى البرامج التي تعلم الاطفال السلوكيات السليمة، حتى نحصل على طفل سوى نفسياً، بدون مشاهد عنيفة أو مسيئة ، وقد وقع اختيارنا اليوم على قناة تُعد من أنجح قنوات الاطفال بل هي الأولى والتي كان لها السبق في عالم الاطفال، وهي قناة سبيس تون تلك القناة العربية البسيطة التي طالما استعدتنا بما تقدمه من فنون متنوعة لصغارنا، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال موقعنا عبر السطور القادمة في هذه المقالة تردد قناة سبيس تون ٢٠٢١ على القمر الصناعي نيل سات.

تردد قناة سبيس تون

يعود تاريخ انطلاق قناة سبيس تون لعام ٢٠٠٠ من دولة البحرين العربية، وكانت سبيس تون مقسمة على قناتين أحدهما تُسمى سبيس تون والأُخرى تُسمى ستون فقط وقد احدثت قناة سبيس تون ثورة في عالم قنوات الاطفال في العالم العربي كله ولما ذاع صيتها واصبحت معروفة في كل مكان استطاع القائمون على العمل بها تطويرها ليتم إلغاء قناة ستون ثم اطلاق قناة أخرى تحت مسمى سبيس باور هذا وقد تخصصت قناة سبيس تون في عرض الافلام الكرتونية القصيرة مثل مغامرات توم وجيري ودروب ريمي وهمتارو وسابق ولاحق والحديقة السرية وغيرها وتخصصت قناة سبيس باور في عرض كرتون الأنمي والأفلام الأجنبية المترجمة للعربية والمسلسلات الأجنبية ولكن قناة سبيس باور للأطفال الذين تجاوزت اعمارهم العشرة أعوام

تردد قناة سبيس تون ٢٠٢١ على النيل سات

سوف نقدم لكم الآن تردد قناة سبيس تون للأطفال، وذلك من خلال ادخال الترددات التالية عبر أجهزة استقبال البث الخاصة بكم، عبر القمر الصناعي نيل سات، وهذه الترددات هي:-

التردد:- ١١٧٨٥

الاستقطاب:- عمودي

معدل الترميز:- ٢٧٥٠٠

معامل تصحيح الخطأ:- ٣/٤