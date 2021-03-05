شوف أقوى عروض بنده الأسبوعية تصل ل 60% على السلع الأساسية panda.com

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عروض بنده الأسبوعية تجدر الإشارة إلى أن عرض بنده يتغير بين أسبوع وآخر، لأنه يتم إصدار عروض جديدة كل أسبوع للأجهزة المنزلية، والأجهزة الكهربائية، والأجهزة الإلكترونية، والطعام والعصير، والسلع المنزلية، والاحتياجات الأخرى للعملاء المختلفين، خصومات رائعة، و يُقال أن هايبر بنده هو أحد أكبر وأشهر محلات السوبر ماركت في المملكة العربية السعودية، لذا اغتنم الفرصة الآن. عروض بنده الأسبوعية أقوى عروض بنده على السلع الأساسية: تخفيضات بنده سكر ناعم/ خشن الأسرة، وزن 10 كيلو جرام، فقط بسعر 26.95 ريال سعودي.

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خصومات بنده اليوم أرز مزة بسمتي أبو كاس، وزن 5 كيلو جرام، فقط بسعر 35.95 ريال سعودي بدلاً من 42.50 ريال سعودي. إمساكية شهر رمضان في مدينة الطائف 1442 الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده الأسبوعية تصل ل 60% على السلع الأساسية panda.com - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن اي مقال مسروق من موقعنا

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