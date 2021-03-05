شوف عروض جرير اليوم الاسبوعية وتخفيضات قوية تصل الى 25% على البروجيكتور وشاشات العرض

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عروض جرير اليوم الاسبوعية، في ضوء الانتشار الحالي لفيروس كورونا (COVID-19) وتأثير تعليق الدراسة والانتقال إلى نظام التعلم عن بعد، قدمت jarir bookstore مكتبة جرير عشرة آلاف جهاز لوحي وجهاز كمبيوتر محمول كهدايا من أجل دعم الطلاب لإكمال رحلاتهم الأكاديمية والتعليمية، قناعة مكتبات جرير أنه يعد التبرع جزءًا من “برنامج التبرع الرقمي”، الذي يهدف إلى مساعدة الطلاب ذوي الدخل المحدود على إكمال رحلة التعلم عن بعد من خلال جمع المعدات المستخدمة والجديدة. وات ننس ان جرير تقدم دوما عروض الجوالات في جرير، تقسيط جوالات جرير، ايفون xr جرير، سامسونج a71 جرير، ايفون اكس جرير، سعر ايفون x في جرير، وغيرها. أقوى عروض جرير على البروجيكتور وشاشات العرض تخفيضات جرير فقط من جرير إبسون، EB-X400، جهاز عرض الوسائط المتعددة، شاشة LCD ثلاثية الشرائح، 3300 لومن، عرض جرير فقط بسعر 1649 ريال سعودي.

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