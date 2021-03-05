شوف عروض العثيم الأسبوعية 60% خصم علي اجمالى المشتريات

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عروض العثيم الأسبوعية، يعتبر مركز العثيم للتسوق من أشهر المراكز التجارية في المملكة العربية السعودية، وهو فريد من نوعه بسبب رؤيته الجديدة للتسوق والترفيه العائلي الذي يلبي احتياجات السائحين من جميع الأعمار، وتتمتع هذه المراكز التسويقية الفريدة والمريحة بالنقل، يشتهر الموقع بأسلوب تصميمه المبتكر والاهتمام بكل التفاصيل في التصميم والتنفيذ لخدمة العملاء بالمنطقة. عروض العثيم الأسبوعية عروض العثيم المختلفة على الأغذية المعلبة خصومات العثيم الاسبوعية حليب المراعي، وزن 1800 جرام + 450 جرام 25٪ مجاناً، بسعر 37.95 ريال سعودي بدلاً من 62.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الاثنين عصير المراعي برتقال، 18 × 150 مل، فقط بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 18 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اليومية المراعي حمص، عبوة حجم 250 جرام، فقط بسعر 5.25 ريال سعودي بدلاً من 6.50 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الشهرية عروض العثيم الشهرية حليب المراعي مركز سائل، عدد 5 حبات، وزن 170 مل، فقط بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 13.75 ريال سعودي. خصومات العثيم الاثنين رقائق مخبوزة سفن دايز بيتزا، وزن 36 جرام، فقط بسعر 0.50 ريال سعودي بدلاً من 1 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اليوم تباع جبنة المراعي التي تزن 432 جرامًا مكعبات كريمي بسعر 11.50 ريالًا سعوديًا فقط بدلاً من 17 ريالًا سعوديًا. تخفيضات العثيم الشهرية حليب المراعي كامل الدسم، وزن 200 مل، 14+ 4 مجاناً، بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 21 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اليوم عروض العثيم اليوم جبن المراعي شيدر علب، وزن 56 جرام، عدد 5 حبات، فقط بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 21.25 ريال سعودي. خصومات العثيم الشهرية سمن المراعي، وزن 800 جرام، فقط بسعر 28.95 ريال سعودي بدلاً من 43 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الاسبوعية جبن المراعي برجر شرائح 10 قطع، 2 كيس، وزن 200 جرام، فقط بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14 ريال سعودي. إمساكية شهر رمضان في مدينة الطائف 1442 الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 60% خصم علي اجمالى المشتريات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن اي مقال مسروق من موقعنا

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