نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة فورت نايت احدث اصدار للعبة المنتظر منذ فترة طويلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فورت نايت، أحدث إصدارات لعبة فورت نايت لقد تم أصدار تاريخ التحديث للعبة فورت نايت الجديدة، لعبة فورت نايت هي واحدة من أكثر ألعاب البقاء على قيد الحياة شيوعًا وواحدة من ألعاب Epic Games، تم استخدام اللعبة من قبل ملايين اللاعبين حول العالم وسيتم إصدار تحديث لعبة فورت نايت قريبًا، بدأ البحث عن أهم الميزات الإضافية لأن الإصدار الجديد من لعبة فورت نايت بها العديد من الميزات.

لعبة فورت نايت

تحديث لعبة فورت نايت، تمامًا كما أعلنت Epicgames اليوم أنها ستصدر أحدث إصدار من لعبة فورت نايت في 20 مايو (الأربعاء)، سيتم تعليق جميع خوادم اللعبة لاستقبال الألعاب في الساعة 9 صباحًا بتوقيت كوريا، لكن الفرضية هي أن اللعبة يجب أن تحتوي على المحتوى التالي: الكل يجلب مستخدمو الأجهزة المحمولة العديد من المفاجآت مثل أهم الميزات الإضافية في الإصدار الجديد من اللعبة.

أهم مميزات الإصدار الجديد من لعبة فورت نايت

بعد التراجع عن الإصدار مرة أخرى تم إضافة أحذية جديدة داخل لعبة فورت نايت، رقم الإصدار الجديد هو 12، تعامل مع بعض التحديات بمرور الوقت، الزومبي الجدد وقدراتهم، الأفضل لتسلق الصخور، تم إرجاع Long Umbrella بجودة أعلى من ذي قبل، وهي مناسبة لمرحلة المنافسة الشرسة التي كان من الصعب استخدامها في الإصدار السابق، تمت إضافة بعض قاذفات اللهب والأجهزة المحمولة.

أحدث إصدارات لعبة فورت نايت

هذا يضيف إلى متعة اللعبة، يمكنك أيضًا مشاهدة 28 مباراة بين الألعاب واكتساب الكثير من الخبرة من خلال مشاهدة الألعاب، بعد تحديث اللعبة رقم 12 للموسم الجديد، تمت إضافة العديد من المحتويات الإضافية الفريدة لتلبية احتياجات جميع اللاعبين، على سبيل المثال تم تعديل لون الجمل الغامق للتكيف مع متطلبات اللاعب لتقليل الرياضة والقيام صاروخ مشابه لتمرير المعركة.