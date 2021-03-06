نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أخر عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات مذهلة بمناسبة شهر رمضان المبارك 2021 في المقال التالي

أخر عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات مذهلة بمناسبة شهر رمضان المبارك 2021 ، تقدم بنده بجميع فروعها أقوى العروض بمناسبة اقتراب شهر رمضان المكرم، حيثُ تشمل الخصومات أغلب المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات المنزل، ويمكن لجميع عملاء بنده في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية اغتنام الفرصة لشراء جميع السلع التموينية والمستلزمات استعدادً لشهر رمضان المعظم. أقوى عروض بنده السعودي على المأكولات البحرية “مهرجان الأسماك” كيلو جمبري بحري 20/30 بسعر 79.95 ريال سعودي

عرض الكيلو من جمبري بحري 40/60 بسعر 45.95 ريال سعودي

عرض الكيلو من جمبري مطبوخ 50/60 بسعر 29.95 ريال سعودي

عرض الكيلو من فيلية سلمون بسعر 66.95 ريال سعودي

عرض الكيلو من ستيك سلمون نرويجي بسعر 55.95 ريال سعودي

عرض (1/3) الكيلو من سلمون نرويجي صغير بسعر 49.95 ريال سعودي

عرض الكيلو من سمك قاروص بسعر 22.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من سمك الدنيس بسعر 32.95 ريال سعودي

عرض الكيلو من سمك شعور كبير بسعر 22.95 ريال سعودي. مهرجان بنده للحوم عرض الكيلو من نقائق بقرى برازيلي بسعر 27.95 ريال سعودي

عرض الكيلو من قطع بقرى برازيلي/كولومبي بسعر 24.95 ريال سعودي

عرض الكيلو من كفته بقرى برازيلي بسعر 26.95 ريال

عرض خروف ضان كامل نوعه نعيمي جدع وإنه من 20 ك إلي 24 ك بسعر 1.450 ريال سعودي

عرض خروف نعيمي هرمي وزن من 12 إلى 18ك بسعر 1.188 ريال سعودي

عرض خروف حري وزن من 11 إلى 12 ك بسعر 1.150 ريال

عرض خروف روماني من 15 إلى 18 ك بسعر 999 ريال

عرض تيس بربري من 12 إلى 14ك بسعر 799 ريال سعودي

عرض خروف جورجي وزن 16 إلى 20ك بسعر 999 ريال سعودي

عرض خروف اسباني بالحبة من 16 إلى 20 ك بسعر 975 ريال سعودي. عروض بنده للدواجن أعلى جودة عرض الكيلو من دجاج فاجر طازج اليوم بسعر 15.50 بدلاً من 19.95 ريال سعودي

عرض العلبة من صدور دجاج فيلية فقيه (500 جرام) بسعر 16.95 بدلاً من 20.75 ريال سعودي

عرض دجاج الاسياخ طبق (2*500جرام) بسعر 15.95 بدلاً من 21.95 ريالاً. عرض تشكيلة التوابل والمكسرات المتنوعة عرض الكيلو من المكسرات المالحة 59.95 ريال

عرض الكيلو من زبيب ذهبي بسعر 27.95 ريالاً

عرض الكيلو من لوز أبيض صنوبري بسعر 59.95 ريالاً

عرض الكيلو من كمون مطحون بسعر 29.95 ريال سعودي

عرض الكيلو من فلفل أسود مطحون بسعر 43.95 ريال سعودي. طريقه عمل صابون العسل لتنظيف البشرة والتخلص من التجاعيد بمكونات طبيعية الوسوم عمر شويل - جدة أخر عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات مذهلة بمناسبة شهر رمضان المبارك 2021 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن اي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أخر عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات مذهلة بمناسبة شهر رمضان المبارك 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.