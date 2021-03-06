شوف عروض كارفور السعودية المذهلة الترويجية لمنتجاتها حتى 9 مارس 2021

عروض كارفور السعودية المذهلة نقدمها لكم، حيث أن كارفور من الأسواق الكبيرة ذائعة الصيت، المعروفة بعروضها المبهرة، وخصوماتها الكبيرة على أسعار السلع والبضائع في العديد من بلدان العالم، وتشهد السعودية هذه الأيام مهرجان عروض كارفور السعودية من يوم 1 مارس حتى 9 مارس 2021م، ويقدم كارفور عروضه في كافة فروعه بالمملكة، وفيما يلي نعرض أهم المنتجات التي شملتها عروض كارفور.

عروض كارفور السعودية المذهلة

يتبادر إلي مسامع الكثير حين يذكر اسم كارفور، تلك السلع المميزة والمتاجر الفرنسية ومتاجر التجزئة، حيث يفتتح كارفور متجر إسبوعيا على مستوي العالم ونجد مجموعة من المتاجر التابعة له داخل المملكة العربية السعودية وهي:

منتجات عروض كارفور السعودية الأسبوعية

شملت عروض كارفور السعودية 1 مارس 2021 الكثير من المنتجات المتنوعة، ونعرض لأهم هذه المنتجات فيما يلي:

الزيوت والسمن: زيت الذرة وعباد الشمس إنتاج الشركات مازولا ، وعافية، وشهية، ونور، وهارفست، وزيوت الزيتون، وجوز الهند، والسمن، مقدمة في كافة فروع كارفور بالمملكة.

الخضر والفاكهة بأنواعها، مقدمة في كافة فروع كارفور بالمملكة.

المعلبات، مثل: صلصة الطماطم، الزيتون، التونة، السلمون، الفواكه المحفوظة، القشدة، الذرة الحلوة، المشروم، الفول المدمس المصري، الكاتشاب والمايونيز وأنواع مختلفة من الصوصات الأخرى، مقدمة من كارفور فرع الدمام.

لحوم الأبقار والضأن الطازجة، واللحوم المجمدة، مقدمة في كافة فروع كارفور بالمملكة.

الأجهزة الذكية والكمبيوتر والمحمول، وتتوافر هذه العروض في كارفور فرع المدينة المنورة.

ومن الجدير بالذكر أن عروض كارفور بالمملكة تتكرر على مدار العام، وتغطي أغلب أنواع السلع، كما أن كارفور يقدم جوائز قيمة على الفواتير ذات القيمة الكبيرة، وتجرى في أسواق كارفور سحوبات على جوائز عينية قيمة، وبعض العروض يعلن عنها وقتيًا خلال تواجد العملاء، ويستمر كارفور في إبهار عملائه وتقديم عروضه المميزة.