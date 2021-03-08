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عمر شويل - جدة طرق علاج شيب الشعر بمكونات طبيعية وأمنة، من أكثر الأمور المزعجة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص هو شيب الشعر الذي يظهر في وقت مبكر من العمر وذلك يرجع إلى نقص مادة الميلانين الموجودة في الشعر والتي تكون مسؤول عن ظهور الشعر الأبيض في وقت مبكر بدأ من الثلاثين، وهذا الأمر قد يحدث لبعض الأشخاص بسبب الضغوط النفسية القوية، وبالتالي يهتم الكثير بمعرفة أفضل الطرق التي تساعدهم على علاج شيب الشعر بمكونات طبيعية وأمنة، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادم.

طرق علاج الشيب المبكر

يمكنك علاج الشيب المبكر عن طريقة استخدام القرنفل الذي يحتوي على بعض المواد والمركبات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الشعر الأبيض، وذلك من خلال ربع كوب من القرنفل يتم خلطة مع نصف كوب من زيت السمسم ويتم اضافة عليه ملعقتين من زيت الزيتون مع أي نوع من الكريم المرطب الخاص بالشعر.

وذلك على حسب نوعه وإضافة نصف كوب من زيت الخردل يتم خلط المكونات مع بعضها ووضعها على الشعر وتترك على الأقل لمدة ثلاث ساعات وبعد ذلك يتم شطف بالماء والشامبو، ويتم استخدام هذه الوصفة على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع حتى تتمكني من الحصول على نتائج سريعة في وقت قليل.

القرنفل لعلاج شيب الشعر

يمكن تجهيز كمية مناسبة من زيت القرنفل ووضعه على الشعر وتدليكه جيداً من الجذور حتى الأطراف ويتم تغطيته ويترك على الأقل لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك يتم تركه يتم شطف بالماء والشامبو، ويجب الحرص أن يكون هذا الشامبو لا يحتوي على مادة الكبريتات ويتم تكرارها مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج أو يمكن غلي نصف كوب من القرنفل في الماء لمدة 30 دقيقة على نار متوسطة، وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة من زيت جوز الهند بعد أن يبرد ويتم وضعه على الشعر لمده ساعتين وبعد ذلك يتم شطفه بالماء والشامبو.

علاج شيب الشعر بالشاي الأسود

يمكنك استخدام الشاي الأسود للتخلص من شيب الشعر عن طريق وضع ملعقتين من الشاي مع ملعقة صغيرة من الملح ويترك على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان في كوب من الماء، بعد ذلك يترك حتى يجف ثم قومي بشطف الشعر به وقم بتكرار هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع للتخلص من الشعر الأبيض.