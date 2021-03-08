طريقة تحميل لعبة فورت نايت رابط تحميل مباشر

طريقة تحميل لعبة فورت، تعتبر لعبة فورت نايت من أكثر الألعاب القتالية التي فضلها الناس فى الفترة الأخيرة، لذلك بدأ جميع مستخدميها بالبحث عنها فى الفترة الأخيرة لأنها أصبحت غير متوفرة لمستخدميها بعد أن تم مسحها من المتاجر الرئيسية ، ولكن قامت الكثير من المواقع الإلكترونية قامت بتحميل اللعبة ولكى يمكن استخدامها يلزم دفع مقابل مادى، ولكن فى هذا المقال سوف نوفر لكم طريقة لتحميل اللعبة بطريقة مجانية وبسيطة.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت

طريقة تحميل لعبة فورت نايت من خلال مثبت اللعبة، نظراً لوجود الكثير من المشاكل القضائية التي أدت لمحو لعبة فورت نايت من متجر جوجل بلاي وأبل، قام الكثير من مستخدمي اللعبة بالبحث على المواقع الإلكترونية عن وسيلة سهلة وبسيطة يمكن من خلالها تنزيل، لتنزيل لعبة فورت نايت مرة ثانية، وأيضا من دون أي مقابل مادي وذلك لأن الكثير من المواقع قامت باستغلال مسح اللعبة بفرض الرسوم على من يرغب فى تحميلها مرة أخرى وغالب تكون مزيفة، ولذلك عارض الكثير من مستخدمي اللعبة هذه المواقع، وقاموا ارسال الكثير من الشكاوى والاعتراضات على المواقع الخاصة لهذه الشركات المزيفة، وعلى الرغم من كثرة الشكاوى والادعاءات قامت الشركة الأساسية للعبة بإعلان أن اللعبة أصبحت متاحة الآن على الموقع الإلكتروني لشركة إيبك جيمز أب، وأيضاً قامت اللعبة باعتماد هذا الموقع كموقع أساسي لتحميل لعبة فورت نايت من دون مقابل مادي أو فرض أي رسوم.

تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الآيفون

يمكن لهواتف الآيفون تنزيل لعبة فورت نايت رغم الإصدارات التى تم إصدارها حديثا، وذلك لأن لعبة فورت نايت من الألعاب المميزة وذات تصميمات دقيقة وخاصة وتحتاج لجهاز تم إصداره حديثا وخاص الإمكانيات ونظرا لذلك المتطلبات قامت لعبة فورت نايت بتوفير جزء يتوفر به جميع التفاصيل استخدام اللعبة ويمكن أيضاً تحميل لعبة فورت نايت عن طريق برنامج إيبك جيمز آب.