انت الان تتابع تفاصيل خبر شركة معادن السعودية تحتفل باليوم العالمي للمرأة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعربت شركة معادن السعودية عبر توتير عن سعادتها بهذا اليوم العالمي للمرأة تقدير منها لدور المرأة الرائد والمتميز في كافة الإنجازات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قائلة “بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نعبر لكافة زميلاتنا في معادن امتناننا لمساهمتهم في استدامتنا ونمونا”.

ومن أسباب نجاح وتفوق شركة معادن المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل، حيث تسعى إلى تذليل أي صعوبات ومعوقات لتمارس المهندسة مهامها وأعمالها في بيئة عمل أمنة بكل أريحية، في مختلف الأقسام والمشروعات، وفقا لضوابط التنمية لعمل المرأة .

اليوم العالمي للمرأة

وفي الإطار تقول المهندسة “مشاعل العمير” خلال تكريم الشركة لعدد من المهندسين تفاعلا مع اليوم العالمي للمرأة “أنه من خلال دراستها أكملت تدريب تعاوني للتخرج ومن خلال معادن التي تعتبرها العمير من اكثر التجارب النافعة التي فتحت أمامها أفاق مجال التعدين وعلم المواد.

وأضافت مع أن دخول المملكة كان حديثا على هذا المجال، لكنها تعلمت من الخبرات العالمية في مجال التعدين، بل بادرت بالبناء والتطوير عليه، كما أعربت عن شعورها بالفخر والامتنان، كونها جزء من صناعة التعدين، في المملكة العربية السعودية.

وأكدت المهندسة وجدان السلوم التي تعمل بذات الشركة في قسم الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال” لطالما آمنت بالمستقبل الصناعي السعودي ، وخاصة في قطاع التعدين”.

كما ذكرت السلوم أسباب التحاقها بالعمل في الشركة، قائلة “بما أن معادن هي الشركة الرائدة في المملكة قمت بالتقدم الوظيفي لبناء خبراتي في صناعة التعدين”

وتجد المهندسة وجدان أن هناك علاقة ترابط بين النجاح والتميز في العمل حينما قالت “إذا ملكت الرغبة في النجاح تستطيعين التميز في هذا المجال، كذلك بغض النظر عن خلفيتك ” معربة عن شعورها بالفخر من كونها جزء من صناعة التعدين.

وروت المهندسة “وجدان فلانه “، قصة التحاقها بالعمل في الشركة وهي المهندسة التي تعمل كأخصائية تموين وصحة طعام قالت وجدان “كانت البداية بعد تخرجي من جامعة الأميرة نورة، بقسم إدارة خدمات الطعام هذا القسم أهلني لالتحاق بالعمل في شركة معادن

مضيفة أنها وجدت بشركة المساندة الكاملة لمسيرتها المهنية، متابعة وهذا ما يميز رؤية معادن المستقبلية، موضحة أنه من أهم الأشياء التي يدركها كل موظف هي قيم المعادن ( العمل الجماعي، المسؤولية، الرعاية، الأمانة)

وأشارت وجدان أنه منذ الإعلان عن رؤية 2030 في المملكة أصبحت صناعة التعدين الركيزة الثالثة للقطاعات، وأضافت أنها كانت مهتمة بالمشاركة في هذه الصناعة وأن أكون جزء من المشاركة الفعالة لتحقيق أهداف رؤية 2030

تأسست شركة معادن، في عام 23 مارس 1997، كشركة مساهمه تهدف إلى تسهيل تنمية المواد المعدنية السعودية.

كما تعتبر شركة المعادن العربية السعودية، واحدة من أكبر الشركات، على مستوى العالمي في قطاع التعدين، من الذهب إلى المعادن الأساسية مثل الفوسفات، وصناعة البنية التحتية، فضلا عن كونها اكبر شركات التعدين متعددة المنتجات في الشرق الأوسط، والأكبر في صناعة التعدين عالميا من حيث القيمة التسويقية .

وبحلول 2030، ستكون السعودية ثاني اكبر منتج للفوسفات عالميا، ولاعبا أساسيا في استقرار منظومة الأمن الغذائي، على مستوى العالم .

وعلى لسان كبير مديرين منفذين التعدين بالشركة ” دارن دايفس ” أن شركة معادن، قفزت من المرتبة، 128 إلى 11، بين شركات التعدين في العالم .