انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم العالمي للمرأة .. عيد لكل امرأة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اليوم العالمي للمرأة، الثامن من شهر مارس يحتفل العالم أجمعه، شرقه وغربه أدناه وأعلاه صغيره وكبيره، جميع مؤسساته ومنظماته الحكومية والخاصة، فهو ليس حكرا على المرأة العربية فحسب بل هو عيد للمرأة بيوم هو عيد لصاحبة هذا اليوم، لفارستنا المغوارة، فهي نصف المجتمع أو هي المجتمع أجمع فهي الفضل وراء كل نجاح وتضحية.

نماذج مصريات في يوم المرأة العالمي

هناك العديد من السيدات الناجحات سواء في عالمنا العربي أو العالمي ونذكر منهم على سبيل المثال:

هدي شعراوي

عند ذكر اسم هدي شعراوي، لا بد من أن نتحدث عن المقاومة والنضال والكفاح، اسمها أقترن بالعديد من المواقف التي يشهد لها التاريخ بل والناس أيضا، فتعد رائدة في مشاركتها في المؤتمر النسائي الذي أقيم فأوروبا، بعدها خلعت هدي الحجاب، وكانت رائدة في الدفاع عن المرأة المصرية وحقوقها كالسياسة وحق التعليم، في عام ١٩١٤م كانت من أوائل النساء اللاتي شاركن في المظاهرات، توفت عام ١٩٤٧م.

صفية زغلول

لقبت وعرفت باسم (أم المصريين) زوجها هو القائد الشعبي والمناضل الثوري القائد سعد زغلول، كانت صفية ابنة رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت ومن سيدات المجتمع الراقي، إلا أنها اختارت الزواج بواحد من عامة الشعب، المناضل سعد زغلول، كان لها دورها البارز في ثورة ١٩١٩م، وافقت على مشاركة النساء مع الرجال جنبا إلي جنب في تلك الثورة فلا فرق بين رجل وامرأة في النضال والكفاح، وأثناء الثورة، وعند اعتقال القوات الإنجليزية المحتلة قد اعتقلت زوجها، أخذت هي مكان زوجها وأيدت الكفاح والنضال ضد العدو ومن أجل مصر، وأصبح بيتها فيما بعد يعرف باسم ( بيت الأمة).

دكتورة سميرة موسي

عرفت واشتهرت بلقب أول عالمة ذرة مصرية في المجال النووي تحديدا، كان لصراع والدتها مع مرض السرطان السبب الرئيسي وراء اختيارها الدراسة في مجال العلوم الذرية، واستغلال الطاقة النووية في مجال الطب، في امتحان البكالوريا حصلت بطلتنا علي المركز الأول علي المصريين جميعا، ونتيجة تفوقها وحصولها على هذا المركز حصلت على منحة التفوق الحكومية، ثم بعد ذلك أنشأت معملا باسمها لاستخدامه في مجال البحوث الذرية، ثم تخرجت بعد ذلك بتفوق مع مرتبة الشرف في كلية العلوم جامعة فؤاد الأول، وأصبحت أول امرأة محاضرة، ثم حصلت على الماجستير من مصر، ثم درجة الدكتوراه من إنجلترا، توفت عام ١٩٥٢ في الولايات المتحدة أثر حادث مروري أودي بحياتها.