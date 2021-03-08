اليوم العالمي للمرأة يوم عيد لكل امرأة

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محمد سياف - ابو ظبي - يحتفل باليوم العالمي للمرأة بتاريخ 8 مارس وبهذا التاريخ يحتفل العالم بالمرأة و بكل إنجازاتها وأعمالها في المجتمع و خصص هذا اليوم احتراما و تقديرا لكل امرأة في العالم و المطالبة بجميع حقوق المرأة في المجتمع.
يعود هذا اليوم إلي مؤتمر دولي للنساء كان يرأسه امرأة تدعي (كلارا زتكن) في مدينة كوبنهاجن و التي اقترحت أن يكون هذا اليوم يوم عالمي و ليس مجرد يوم وطني وتم الموافقة علي هذه الفكرة، وتم عمل فكرة هذا اليوم بسبب حراك نسائي كانوا يطالبون فيه بحقوق النساء من رفع الأجور و حق المرأة في المجتمع وكانت هذه الحركة مرتبطة بالحراك العمالي في هذا الوقت ولذلك خصص هذا اليوم بيوم العالمي للمرأة ورمز لهذا اليوم بثلاثة ألوان اللون البنفسج و اللون الأخضر و اللون الأبيض، و اللون البنفسج يدل علي الكرامة و العدل، أما اللون الأخضر فيدل علي الأمل، أما اللون الأبيض يدل علي النقاء، وتم استخدام هذه الألوان لأول مرة عام 1908 في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الاتحاد السياسي و الاجتماعي للنساء.
احتفالات اليوم العالمي للمرأة
تقام مجموعة من الفعاليات والاحتفالات بيوم المرأة العالمي في كل سنة و في مختلف بلدان العالم، فيقومون بعقد مؤتمرات و محاضرات وندوات تخص المرأة و يتحدثون فيها عن إنجازات المرأة وقوتها في تغيير الكثير من الأشياء في مجتمعها و يتحدثون أيضًا عن القضايا المجتمعية التي تتعلق بالمرأة و حقها في العمل و التعليم و الاقتصاد و السياسة، ويحضر هذه الفعاليات نساء من القيادات المجتمعية و النسائية بالإضافة إلي عدد من النساء في مجال التعليم و التجارة و غيرها في كثير من المجالات، وفي بعض الدول تعطي الكثير من النساء إجازة في هذا اليوم و بعض الدول الآخري تجعل هذا الشهر يحتفل بإنجازات المرأة.
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