انت الان تتابع تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2021 تعلن السحب الثاني على 250 ألف دولار والحلم مستمر بمفاجآت جديدة لأول مرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ما زالت مسابقة الحلم 2021 تحقق أحلام العديد من المواطنين، وما زالت مفاجآت الحلم تتوالى، وقد وعد الإعلامي مصطفى الأغا بمفاجآت مذهلة ولأول مرة هذا العام 2021، وكانت أولى مفاجآت العام الحالي أن السحب الأكبر منذ انطلاق المسابقة منذ نحو خمسة عشر عاماً سيكون هذا العام، حيث تبلغ قيمة الجوائز هذه السنة أكثر من ثلاثة ملايين ونصف دولار أمريكي.

مسابقة الحلم 2021 تعلن السحب الثاني على 250 ألف دولار

ومنذ فترة وجيزة تم الإعلان عن السحب بمسابقة الحلم لعام 2021، وبلغت قيمة الجائزة 125 ألف دولار، وفاز بها مواطن أردني الجنسية يدعى محمد اللباني، والذي لم يكن مصدقاً أنه سيفوز في يوم ما، لدرجة أن زوجته في أول لقاء لها على شاشة “إم بي سي” قالت أنها ظلت تشترك لمدة عام كامل ولكنها يأست في النهاية، إلا أن زوجها استمر في الإشتراك ليكون أول فائز في عام 2021 بـ 125000$، واللقاء كاملاً مع الفائز في الفيديو أسفل الخبر.

وهذا وقد أعلن الإعلامي الكبير مصطفى الأغا أن قيمة السحب الثاني في مسابقة الحلم 2021 ستكون على 250 ألف دولار، مشيراً إلى أن الحلم مستمر بمفاجآتهـ داعياً الجميع إلى الأمل وعدم اليأس، ومن المكن أن تكون أنت الفائز في الجائزة القادمة.

اقرأ أيضاً:

كما أن الشتراك في حلم 2021 يكون من خلال كتابة رقم هاتفك على هذا الرابط الرسمي للمسابقة، أو من خلال الإتصال برقم الهاتف المرادف لبلدك، ولمعرفة أرقام الإشتراك لجميع الدول في مسابقة الحلم من خلال هذا الرابط.