انت الان تتابع تفاصيل خبر فيديو نادر قبل 28 عاما.. الملك سلمان في ضيافة الأمير عبد العزيز نجل الملك فهد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ومنهم الأمير عبد الرحمن بن مساعد فيديو نادر يرجع تاريخه إلى عام 1993 يعرض لأول مرة، للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يرافقه شقيقه الملك فهد بن عبد العزيز، وهما في ضيافة الأمير عبد العزيز بن فهد بمزرعة في العاذرية في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

حيث أظهر المقطع الأول من الفيديو استقبال الراحل الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حين وصوله المزرعة لزيارة نجله الأمير عبد العزيز بن فهد وهو يتحدث مع والده الملك فهد، حيث وثق الفيديو الأمير عبد العزيز، يتحدث مع والده واقفا أمام جمع من المستقبلين.

كما أظهرت لقطات الفيديو، الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشرفين، مع العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز خلال زيارتهما للأمير عبد العزيز بن فهد في منتجع العاذرية بالرياض.

كما بين مقطع آخر، انتقال الملك فهد إلى الاستراحة الخارجية للمزرعة، وأوضح المقطع الأخير الملك فهد وهو يجلس بجوار الملك سليمان ويتبادلان الحديث سويا، وسط جموع من الحاضرين .