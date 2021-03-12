انت الان تتابع تفاصيل خبر عشر ممارسات تساعدك على تطوير الذات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - من الضروري أن تستغل وقتك جيدا في ممارسة أشياء مفيدة قد تساعدك على تحسين وتطوير الذات بشكل مستمر فهناك العديد من الممارسات وهى :

1.تعلم اللغة

خصص 15 دقيقه من وقتك في تعلم لغه آخرى مع لغتك الأم قد تساعدك على صقل مهاراتك واكتساب فرص جديده سواء العمل أو الدراسة أو السفر.

2.القراءة يومياً

تساعدك للحصول على عقل مثقف واعي ومعرفة وفهم الحياة من خلال التجارب الحياتية التي يتم ذكرها في الكتب وتطبيق ما قرأته لتطوير الذات، فخصص ولو عشر دقائق على الأقل في قراءة ما تحب.

3.ممارسة الرياضة يومياً

يجب أن تهتم بصحتك أولاً قبل أي شيء آخر وعليك الاعتناء جيدا بلياقتك البدنية فممارسة الرياضة لمدة عشر دقائق يوميا قد تساعدك على التخلص من الأفكار السلبية، وتحسين الحالة المزاجية، والتخفيف من القلق والتوتر، وممارسة مهامك بشكل أفضل.

4.تعلم مهارة جديدة

ممن الضروري تعلم مهارة جديدة حيث إن الأشخاص الذين يتعلمون مهارة جديدة هم أقل عرضة للزهايمر والخرف، وتعلم مهارة ما كأساسيات التصوير أو الطبخ فهذا يساعد على اكتشاف فرص جديدة في الحياة والعمل.

5.الاستقياظ مبكرا

فالاستقياظ مبكرا يوفر لك وقت كافي في اليوم ويجعلك أكثر حيوية ونشاط وإنتاجية.

6.تأمل عشر دقائق يومياً

ممارسة التأمل ولو عشر دقائق يوميا يساعد على تصفيه الذهن من الأفكار السلبية والتركيز على الأمور الإيجابية أثناء التأمل والتنفس بشكل أفضل.

7.قراءة مقالات باللغة الانجليزية

حيث إنها أفضل طريقة لتعلم اللغة الانجليزية واكتساب مفردات لغوية جديدة.

8.الحد من وسائل التواصل الاجتماعي

فهذا أمر يتطلب جهدا وليس سهلاً أبداً في التدريب على ذلك جرب ولو ليوم كامل الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز على أهدافك وأحلامك المستقبلية.

9.ممارسة ألعاب العقل

تساعد على تنشيط الذهن والتركيز والحفاظ على صحة الإنسان ذهنياً ومن أمثلة تلك الألعاب الشطرنج أو السودكو.

10.كتابة مهام الغد

لعيش حياة تخلو من الفوضى وأي مشتتات فقوم بإعادة ترتيب يومك بعمل todo list للأشياء الأكثر أهمية وكتابة هذه الأشياء أو المهام قبل النوم فهذا يساعد تنظيم وقتك جيدا سواء كنت من الأشخاص المحبين لكتابة مهامك على الورق أو استخدام البرامج الإلكترونية.