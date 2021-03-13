أفضل مواقع لمشاهدة أفلام مترجمة أون لاين

لا شك أنك مررت بتجربة البحث عن أفلام مترجمة باحترافية، أو فيلم صدر حديثاً، لكنك لم تجده في قائمة البحث، في هذا المقال نقدم لك أفضل 10 مواقع أفلام مترجمة يمكنك مشاهدتها أون لاين مجاناً.

Netflix

لا يمكن الحديث عن أفضل مواقع لمشاهدة الأفلام المترجمة بدونه، فهو الموقع الأشهر عالمياً بلا منازع، بدأت الشركة عملها لبيع الأقراص المدمجة، ثم توسعت حتى وصلت إلى تقديم بث عبر موقعها للأفلام المترجمة والمسلسلات المترجمة، والعروض التلفزيونية، ومن ثم ارتفعت إيرادات الشركة لتتجه نحو إنتاج المسلسلات والأعمال الخاصة بها بأرقام تفوق شركات إنتاج بدأت العمل قبلها.

لكن لمشاهدة الأفلام والعروض والمسلسلات لا بد من تمتلك حساباً مدفوعاً كل شهر، وفي الحقيقة فإن الجودة العالية للعرض والتنوع في الأفلام والمسلسلات يجعل الأمر يستحق أن تدفع له.

EgyBest

رغم الصعوبات الكبيرة التي مر بها الموقع خلال السنوات الأخيرة واضطرار مالكيه لإغلاقه بسبب تعرض حسابات الموقع للسرقة وظهور نسخ مزيفة منه، إلا أنه عاد بقوة أخيراً بنفس القوة التي بدأ بها العمل، ليعود آلاف المتابعين إليه.

يتميز هذا الموقع بالسرعة العالية في ترجمة الأفلام وتوفيرها على الموقع، ويحوي أفلاماً إنجليزية وعربية وتركية وكورية، بالإضافة لمسلسلات متعددة الجنسيات خلا فترة قصيرة من بداية عرضها، فلك أن تتخيل أن مسلسلاً مثل La Casa De PaPle كان يعرض على نتفلكس ويتم نقله مباشرة إلى الموقع، ليتيح لمتابعيه غير المشتركين في نتفلكس مشاهدته.

وتتميز الترجمة التي يوفرونها بالجودة العالية، مع إدراج ملاحظات توضيحية للمشاهد غير المفهومة في الثقافة العربية.

Cimaclub

يفوز هذا الموقع بصفة التصميم الأكثر احترافية، فبمجرد مرور المؤشر على صورة الفيلم يعرض لك تصنيفه، مع أعداد المشاهدين والتحميلات بطريقة هادئة وألوان مريحة.

يتميز هذا الموقع بتعدد الفئات التي تستطيع الاختيار منها ما تريد، فبالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات الإنجليزية والتركية والعربية والكورية هناك قسم لأفلام الأنيميشن والمسلسلات، بالإضافة للوثائقيات وفئة المنوعات والمصارعة الحرة وعروض تلفزيونية شهيرة مثل ذا فويس.

LodyNet

لعشاق الأفلام والمسلسلات الهندية هذا الموقع يمكن أن يوصف بموسوعة العروض الهندية، حيث يوفرها بترجمة احترافية وهي فرصة للتعرف على الحضارة الهندية واختلاف الثقافات نظراً لتنوع فئات الأفلام والمسلسلات المتوفرة، ولممثلين مشهورين.

DarDarkom

التصميم المريح هو أكثر ما يلفت انتباهك في الموقع بعيداً عن ازدحام المواقع الأخرى.

يحتوي هذا الموقع على تصنيفات عديدة تساعدك على اختيار فئة الفيلم أو المسلسل الذي تحتاجه، بالإضافة لميزة اختيار الجودة التي تريد مشاهدة فيلمك عليها بما يتناسب مع سرعة النت لديك، بالإضافة لعروض المصارعة الحرة وزاوية مكتبة النجوم التي تحتوي على معلومات عن نجوم لمعوا في مسلسلات وأفلام عالمية.

Shahid4u

بحسب شهادة عدد من مستخدمي هذا الموقع فإنهم يرون أنه يوفر أفلاماً لا تتوفر في مواقع أخرى، لكن أكثر ما يلفت الانتباه إليه هو زاوية استفرد فيها عن غيره من المواقع، زاوية الأغاني والكليبات وأغاني المسلسلات، بالإضافة لعروض تلفزيونية شهيرة.

وضمن خانة الأفلام يعطيك الموقع لائحة بأسماء الأفلام والمسلسلات التي يجري العمل عليها وستعرض على شاشات السينما العالمية خلال الفترة القريبة.

Cima4U

يتميز هذا الموقع بتصميمه المريح، وتوفيره أفلاماً قديمة بلغات مختلفة، قد لا تجدها لدى المواقع الأخرى، وأفلاماً عربية وهندية وأنيميشن وعروض المصارعة.

ويتيح لك هذا الموقع مشاهدة الفيلم بالجودة التي تناسب سرعى الإنترنت لديك، ويوفر تقسيمات للأفلام والمسلسلات حسب الدولة.

موفيز فور يو

تصميم باللون الأسود وأيقونات أفلام أقل من الأحجام المعتادة تبعث الراحة في عين المشاهد وتبعد عنه شعور الازدحام.

يتميز هذا الموقع بأنه يوفر لك تصنيفات للأفلام بما يتناسب مع رغبتك، فيمكنك اختيار التصنيف حسب سنة الإنتاج، أو النوع، أو صيغة المشاهدة، ويتم عرض الأفلام وفق تقييم المتابعين المشتركين في الموقع للفيلم أو المسلسل.

لكن أكثر ما يميز هذا الموقع هو أنه يوفر لك مقطعاً قصيراً يظهر لك فيه أهم أحداث الفيلم، أي كدعايات الأفلام، لتقرر إن كنت تريد إكمال المتابعة أو التوقف والانتقال إلى فيلم آخر.

كانت هذه أبرز المواقع التي رأينا أنها أفضل 7 مواقع للأفلام المترجمة ونتمنى أن تشاركونا خبراتكم وآراءكم في هذه المواقع.

StarzPlay

يقدم موقع ستارز بلاي مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات المترجمة جودة فائقة HD و 4k كما هو الحال مع خدمة نتفليكس, كما يعتمد على سيرفرات قوية داعمة حتى للأجهزة ذات النت الضعيف.

Akwam

يعد هذا الموقع من أكبر المواقع التي توفر أكبر عدد من الأفلام والمسلسلات المترجمة، بالإضافة إلى خدمة طلب ترجمة أفلام ومسلسلات حسب رغبة الجمهور، وتتميز بتوفير عدد من السيرفرات التي تتيح للمشاهد اختيار ما يحلو له منها.

والمميز فيه هو قلة الإعلانات والنوافذ المنبثقة على العكس من معظم المواقع التي تعد فيها النقرة الواحدرة رحلة في عالم النوافذ والإعلانات.

لكن بشكل عام يمكن أن نلخص أهم المعايير التي تميز كل موقع ترجمة أفلام عن الآخر: