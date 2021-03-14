كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم تحتل مسابقة الحلم mbc موقعًا مهمًا في المسابقة التفاعلية حيث توزع اليانصيب المتتالية بجوائز ضخمة وأصدرت أحدث جوائزها البالغة مائة ألف دولار أمريكي (100،000 دولار أمريكي) بالإضافة إلى جائزة مالية قيمتها مليون دولار أمريكي، يمكنك الاشتراك من خلال موقع مسابقة الحلم او يمكنك الاشتراك مباشرة من خلال ترك رسالة على جوالك.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

يتطلب MBC DREAM 2020 من المشاهدين في كل مكان البدء في الاشتراك عبر الرسائل القصيرة لتحقيق أحلامهم أو عبر الموقع ارسمي لمسابقة الحلم أو الاتصال فورًا من خلال أرقام مسابقة الحلم 2021، للمشتركين القدامى الحق في أن يفعلوا فرصة الفوز من خلال أن يجيبوا على العديد من الأسئلة بالشكل الصحيح في سلسلة من الأسئلة ويستطيعون الاختيار للإجابة على تلك الأسئلة بمجرد أن يرسلوا سؤال بالرسالة التي تحتوي على كلمة “حلم أو dream ” سيتم إدخاله في نظام اليانصيب طوال فترة المسابقة حتى 31 ديسمبر 2021 وحتى المواسم التالية.

تم بث مسابقة الحلم على قناة MBC 1 TV التي يمتلكها مركز تلفزيون الشرق الأوسط وقد تم إطلاق هذه المسابقة لأول مرة عام 2007، وقد تم استخدام الحد الأكبر للميزانية المخصصة لموسم الأحلام 2021 للحد الأقصى للميزانية، عدد المشتركين الذين فازوا بسحب أحلام منفصل بميزانية 3،500،000 دولار أمريكي من المبلغ الإجمالي.

مسابقة الحلم 2021

يجب الالتزام بقواعد وقوانين مسابقة MBC Dream وأهمها بلوغ سن الرشد القانوني في كل دولة / منطقة ويجب ألا يكون المتسابقون ملزمين بأي علاقة دم أو زوج أو أقارب أو أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.