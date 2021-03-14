الاشتراك في مسابقة الحلم مسابقة الحلم أكسب 250 الآف دولار مع مصطفي الأغا

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عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم مسابقة الحلم من أكثر المسابقات المعروفة والمشهورة في الوطن العربي، والإعلان عن نتائج هذه المسابقة يتم عرضه بصورة واضحة على كافة قنوات الأم بي سي ومن الجدير بالذكر أن جائزة هذه المسابقة معروفة ومميزة، وفي مختلف بلاد الوطن العربي يوجد الآلاف الذين يرغبون بالاشتراك في هذه المسابقة وأيضاً الربح بها، ولكن الكثير ممن يرغبون بالاشتراك يجهلون الطريقة الصحيحة التي تمكنهم من الربح وهذا ما سنخبركم به في هذا المقال.

الاشتراك في مسابقة الحلم

يتم الاشتراك عندما يرسل الشخص الراغب بالاشتراك رسالة إلى الرقم الخاص الذي تعرضه مسابقة الحلم، وكن يجب أن يكون نص الرسالة هو النص المحدد والذي يكون كلمة حلم باللغة العربية أو Dream باللغة الإنجليزية.

ويرسل الشخص الذي يرغب بالمشاركة هذه الرسالة بالرقم الرئيسي لدولته، ثم تقوم المسابقة بالرد السريع الذي يضمن للمشترك الانضمام للمسابقة.

ولضمان المشترك فرصة أكبر للفوز، يمكن أن يقوم يوميا بتجديد الاشتراك وإرسال الرسالة يومياً على رقم المسابقة برسالة تحتوي على انضم باللغة العربية أو join باللغة الإنجليزية.

الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الإنترنت

مؤخراً قامت المسابقة بإعلان يتضمن أنه أصبح يمكن الاشتراك في المسابقة عبر الإنترنت وعند اتباع الطريقة التالية يتم ضمان الاشتراك.

يقوم من يرغب بالاشتراك بفتح الموقع الإلكتروني الخاص بمسابقة الحلم.

ثم يقوم المشترك بكتابة الرمز الخاص لدولته.

وفي خانة رقم الهاتف يكتب المستخدم الرقم الذي يرغب الاشتراك من خلاله.

ثم يقوم المشترك بالانتهاء ويضغط على خاصية اشترك الآن.