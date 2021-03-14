نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استاكوزا النيل الصيادين يستعدون لموسم صيد الاستاكوزا الذهب الأحمر 200جنية الكيلو “فيديو” في المقال التالي

عمر شويل - جدة استاكوزا النيل، آو الاستاكوزا النيلي أو الذهب الأحمر كما يطلق عليه الكثير من الصيادين في نهر النيل، والتي تحولت من كائنات نهرية أو حشرات إلى مصدر دخل لهم، واطلقوا عليها اسم الذهب الأحمر وذلك لارتفاع أسعارها .

وفي هذا المقال سوف نتعرف معكم من الصيادين انفسهم قصة استاكوزا النيل التي أصبحت تجارة رائجه بالنسبة لهم وأصبحت من مصادر الدخل القومي في مصر لأنها اصبحت لها مصانع كبيرة تقوم بالتصنيع والتصدير لدول الخارج

اقتراب موسم الاستاكوزا النيلي أو الذهب الأحمر

مع قرب دخول موسم الصيف يستعد من الآن الصيادين لموسم صيد استاكوزا النيل والذي بيداء مع الصيف لأنها تختفي في الشتاء لان الاستاكوزا النيلي بتقوم بعمل بيات شتوي وتدخل الشقوق الخاصة بها.

ويستعد صيادين النيل لموسم الاستاكوزا النيلي بتجهيز الجوابي أو الشباك الخاصة بصيد الاستاكوزا لأنها تصنع من خيوط خاصة وكذلك تصنع بشكل خاص

كما يقوم الصيادين بتجهيز المواد أو الأغدية التي توضع في الجوابي أو الشباك كالطعم لكي تجذب الاستاكوزا وتدخلها الجوابي وتتم عملية الصيد

ويقول الحاج احمد روبي صياد من بني سويف 55 عام أننا من الآن نقوم بتجهيز الخيوط والشباك أو الغزل الذي نصطاد به الاستاكوزا

قصة الاستاكوزا مع صيادين النيل

يقول الحاج قرني سيد عويس من كبار الصيادين بمركز ناصر محافظة بني سويف 62 عام أن قصة الاستاكوزا معنا قصة طريفة لأنها عندما ظهرت في مياه النيل في عام 1995 م تقريبا كنا نخاف منها ونقوم بقتلها وكنا نعتقد أنها تأكل السمك وكنا نكرها، واعتقدنا أنها حشرات سامه فكنا نقتلها ونرميها ونكره وجودها في شباك الصيد لأنها كانت تأخذ وقت في تخليصها من الشباك.

ويضيف الحاج قرني أننا منذ سنوات قليلة وبداية من 2015 تقريبا وجدنا تجار كثيرة تنزل الأسواق وتطلب منا صيدها ويقومون بتوفير ما يلزم لصيدها

وبعد ذلك عرفنا أنها تصدر إلى دول أوربا والصين وأنها مفيدة جدا وتحول الصيادين لصيدها في موسم الصيف، وارتفع سعرها فالتجار يأخذها منا الكيلو 50 جنيه، واحيانا يرتفع سعرها إلى 70 جنية الكيلو

ووصل إلى علمنا أن المصانع التي تشتري الاستاكوزا من التجار يصل سعر الكيلو إلى 200 جنيه الكيلو وان التجار يجب أن يقوم بتسليم الاستاكوزا للمصنع حيه، والمصنع يقوم بتصنيفها إلى ثلاث أنواع كبيرة ووسط وصغيرة.