نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية السعودية على المنتجات الغذائية وتخفيضات شهر رمضان Othaim في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية السعودية على المنتجات الغذائية تجدوها في سوبر ماركت العثيم بتخفيضات شهر رمضان من Othaim ، وبعض العروض متاحة حتى يوم السبت الموافق 29 رجب 1442، والبعض الآخر متاح حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 شعبان 1442، تابعونا لمعرفة أحدث خصومات العثيم أون لاين و كذلك عروض العثيم الإلكترونية في خصومات السعودية.

عروض العثيم الاسبوعية السعودية على المنتجات الغذائية وتخفيضات شهر رمضان Othaim

عروض العثيم الاسبوعية نعرضها لكم في الفقرات التالية على العثيم سوبر ماركت ، حيث نعرض لكم خصومات الأجهزة وأدوات المطبخ، وكذلك أسعار اللحوم، والدجاج المتاحة حتى يوم 16 مارس 2021.

العثيم

في التالي تخفيضات خاصة من العثيم مول المتاحة لمدة 3 أيام فقط:

طقم قلاية رويال فورد 2 حبة + مغرفة، بسعر 34.95 ريال سعودي.

خلاط كيونود مع مطحنة، بسعر 99 ريال سعودي.

طقم قلاية رويال فورد 2 حبة + مغرفة، بسعر 34.95 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف كهربائي، بسعر 299 ريال سعودي.

أسواق العثيم

صانع طعام جيباس 4×1، بسعر 129 ريال سعودي.

قدر ضغط لامبرت سعة 11 لتر، بسعر 75 ريال سعودي.

قدر ضغط لامبرت سعة 9 لتر، بسعر 65 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف الومنيوم جرانيت سعة 9 لتر، بسعر 110 ريال سعودي.

مقلاة هومر كهربائية، بسعر 149 ريال سعودي.

مجموعة طقم طبخ هوم اواي 8 قطع، بسعر 99 ريال سعودي.

عروض العثيم

نستعرض في التالي كافة اسعار اللحوم في متجر العثيم :

لحم غنم سواكي بالعظم طازج، بسعر 47.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم حاشي طازج بدون عظم طازج، بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

مفروم بقر برازيلي مبرد، بسعر 22.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل باكستاني بدون عظم مبرد، بسعر 31.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم حاشي بالعظم طازج، بسعر 30.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل باكستاني بالعظم مبرد، بسعر 25.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل بلدي بالعظم طازج، بسعر 31.95 ريال سعودي للكيلو.

العثيم مول

اسعار تسوق العثيم تجدوها في التالي بالنسبة لخصومات الدجاج، والكبدة، والفيليه:

قطع دجاج الوطنية ارجل 450 جرام، بسعر 6.75 ريال سعودي.

دجاج الوطنية افخاذ 450 جرام، بسعر 6.75 ريال سعودي.

صدوردجاج التنمية بدون عظم 450 جرام، بسعر 15.50 ريال سعودي.

فيليه دجاج الفروج الذهبي 450 جرام، بسعر 15.75 ريال سعودي.

كبدة دجاج التنمية طازج 450 جرام، بسعر 3.50 ريال سعودي.

قطع دجاج اليوم طازج 910 جرام 30%، بسعر 12.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم

شراب تانج برتقال حجم كبير 1 كيلو، بسعر 39.95 بدلًا من 61.95 ريال سعودي.

جبن بوك كاسات بيضاء وزن 910 جرام، بسعر 9.95 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

دجاج ساديا مجمد 10×1000 جرام، بسعر 109.95 بدلًا من 148 ريال سعودي.

زيت عافية ذرة 2×1.5 لتر، بسعر 30.95 بدلًا من 47.95 ريال سعودي.

أرز ملك الأرز بسمتي هندي مزة 10 كيلو، بسعر 54.95 بدلًا من 77.75 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية قدمناها لكم اليوم على الأغذية واللحوم من أسواق العثيم ، وهذا بتخفيضات حصرية طُرحت في فروع العثيم ماركت بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بكل خير.